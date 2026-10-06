王鴻薇：回收電鍋贈拾荒婦貪汙 徐佳青圖利家人賴政府視而不見

僑委會委員長徐佳青昨遭指控，出訪期間多次攜14歲兒子隨行出訪，曾讓兒子在重要僑界活動中擔任「攝影官」，徐佳青丈夫唐博偉也疑似使用外館公務車。對此，國民黨立委王鴻薇今表示，去年一名黃姓清潔隊員好心將價值32元的電鍋轉贈拾荒老婦，遭貪汙治罪條例判罰；徐佳青一而再的圖利家人，賴政府視而不見， 令庶民百姓有很大的相對剝奪感。

王鴻薇表示，徐佳青去年才因為兒子送去參加僑委會的東沙島活動，遭監察院認定違反「公職人員利益衝突迴避法」，裁罰新台幣10萬元，沒想到沒幾天又被爆料。

王鴻薇提到，爆料指出，徐佳青非外交人員的丈夫私自駕駛駐美代表處的外交公務車跨州載送家人以及2022年赴歐出差時，更讓年僅14歲的兒子冒充僑委會「攝影官」隨行並搭乘外館車輛，這些都涉犯「刑法」與「貪汙治罪條例」。

王鴻薇指出，徐佳青被罰後哭喊是受害者，心不甘情不願繳了罰款，甚至兒子冒充攝影官出訪，外交部政務次長吳志中居然開脫說，「她14歲的兒子單獨在台灣，必須要負起照顧責任。」請問一下，多少公務人員出差自己也有孩子？這個理由就可以濫用職權讓孩子偽裝攝影官這樣使用公帑？更不要說，徐佳青老公是美國平民，也無任何我國公職，到底憑什麼開外交部的公務車？

王鴻薇表示，顯然徐佳青的行為，並不是去年東沙島單一事件而已，而是長期以來累積的行為。尤其讓人更不能接受的是，去年才因為一名黃姓清潔隊員好心將價值32元的電鍋轉贈拾荒老婦，卻被貪汙治罪條例判罰，讓社會不能接受；對照徐佳青一而再的圖利家人，賴政府視而不見， 真的不免令庶民百姓有很大的相對剝奪感。