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【重磅快評】卓揆撂觀感重話 徐佳青資不抵債應知進退

聯合報／ 主筆室
對於僑委會委員長徐佳青遭爆料，丈夫私用公務車，兒子充當攝影官一事。行政院長卓榮泰表示已由外交部跟僑委會進行了解，並強調公務員必須提高自律，在各方面都要特別注意社會觀感，以及國人期待與法律要求。記者黃義書／攝影
對於僑委會委員長徐佳青遭爆料，丈夫私用公務車，兒子充當攝影官一事。行政院長卓榮泰表示已由外交部跟僑委會進行了解，並強調公務員必須提高自律，在各方面都要特別注意社會觀感，以及國人期待與法律要求。記者黃義書／攝影

僑委會委員長徐佳青又上媒體版面了！繼花公帑密集出國、攜子特權登東沙島後，再被爆料帶兒子以「攝影官」名義出國，而且她的美籍丈夫還開駐館公務車出遊；綠營聲援徐的音量一次比一次小，國慶前夕出包，閣揆卓榮泰連「注意觀感」的重話都出口了，即便外交部次長說徐要照顧兒子，但對民進黨而言，徐已資不抵債，去留應有自知之明。

民眾黨立院黨團公布爆料音檔，指前年徐佳青到紐約及華府3、4次，美籍丈夫唐博偉曾開著代表處公務車載兒子到紐約跟徐相聚；僑社活動後，徐請假數日，一家人開公務車遊玩。白委還出示2022年徐到歐洲出差照片，一旁有時任駐德代表謝志偉，徐兒則持手機拍照，同年4月徐也帶兒子出國，活動名單竟列「攝影官」。

徐佳青安排兒子登東沙島，因簽署公文涉及親屬，被監察院認定違反公職人員利益衝突迴避法裁罰10萬元。徐佳青上月證實已繳清，不過她稱事前事後有詢問法律專家，認為並無違法，她是一時心軟，為了避免無法成行，才讓兒子參團；這次外界也好奇，徐讓兒子冒充攝影官周遊列國 、丈夫開公務車載全家出遊 ，也是一時心軟？事前事後有無請教法律專家？

徐佳青搞特權讓兒子登東沙島被監察院裁罰十萬元。要注意的是，東沙島案並非由監委開罰，而是監察院公職人員財產申報處負責調查與裁罰執行，屬陽光法案行政處分，只是目前沒有監委，也未組成廉政委員會，所以遲未將裁罰紀錄公告上網。 

前一陣子蔣萬安之子蔣得立因參加國際交換生計畫，被綠營質疑是否有利益衝突，監察院即主動去電並發函給北市教育局，引發外界爭議，指監察院沒有監委，還能去電、發函查案嗎？

監察院澄清雖沒監委，但監察院是仍是陽光四法的法定執行機關，為釐清事實仍可發函或致電進行查調先行程序；徐佳青的兒子變身攝影官周遊列國，怎麼看都比蔣得立參加國際交換生要「大條」多了，監察院是否應比照執行？

徐佳青的爭議一次比一次嚴重，之前密集出訪，還有綠委邱議瑩、林楚茵及歐盟代表謝志偉幫她說話，稱徐身為委員長，本來就必須常在「國外走著僑（瞧）」，首長若只坐在辦公室才是尸位素餐。

東沙島特權爭議爆發之初，徐佳青力斥烏龍爆料，但黨內風向已變，立法院黨團書記長范雲明確表達「該怎麼處理就怎麼處理」，態度冷淡，如果當時是冷處理，那這次行政院長卓榮泰罕見正色表示「 公務員要提高自律，特別注意觀感、國人及法律要求」，如果上次是冷處理，這次應是降到冰點了。

徐佳青一向辯才無礙，交部次長吳志中今天為她緩頰 ，強調「請大家不要忘記，徐佳青她身為母親要照顧她的兒子。」，與徐佳青談東沙團稱是一時心軟出自同一邏輯，但冠以兒子未曾有過的攝影官「職銜」，這是什麼照顧規格 ？徐有無請教過法律專家？

一般行政機關並無設置「攝影官」，機關若需要專業攝影，通常會由行政庶務、公共關係或新聞單位的幕僚兼任，或對外聘用約聘僱人員，徐佳青兒子尚幼，即使要約聘也不符人事法規。

徐佳青的丈夫身為美籍平民卻在駕駛駐美代表處公務車，車輛屬中華民國政府，唐不具備公務員身分，若將公務車當作私家車載送家人旅遊，唐及調派車輛的相關人員可能涉嫌觸犯圖利罪或侵占公有財物罪。

此外，駐美代表處的公務車掛的是美國國務院核發的外交車牌，享有免稅、外交車位等特權，讓美籍平民駕駛外交專車趴趴走，一將演變成外交事件，直接損害我國的外交信譽，徐佳青事前事後有請教過法律專家嗎？ 

徐佳青一路走來爭議不斷，但即使形象受損也不至於丟官，但這次可能涉及刑責，這就不是觀感問題。吳志中說徐佳青身為母親要照顧她的兒子，但也間接證實她確帶兒子出國，輕者有違利益迴避，重者觸犯刑責，監察院不動，檢方也不能裝睡了。    

徐佳青 卓揆 僑委會

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