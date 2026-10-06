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洪孟楷籲重大犯罪增鞭刑 卓榮泰：僅少數國採行 效益待商榷

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

國民黨立委洪孟楷提出我國刑法從刑納入鞭刑。對此，行政院長卓榮泰今日備詢時表示，加重刑責是共識但須遵守兩公約，鞭刑是否有效益則有待商榷，另也已對特殊重大的暴力犯罪擬具「刑法第77條修正草案」。洪質疑「所以你不認同處死刑？」卓揆表示，「目前我們的態度是如此」，又稱沒有廢死，也執行過死刑。

洪孟楷表示，鞭刑公投被中選會沒收，鞭刑是針對重大犯罪，過去民進黨立委也曾倡議增設鞭刑，他提出修法版本後，法務部或行政院是否有相應版本？卓榮泰表示，對於重大惡行加重刑責，是大家的共識，行政院也是朝這方向前進，但要遵守兩公約，再回顧世界上目前僅有少數國家使用鞭刑，鞭刑到底能夠產生多大的效益，有待進一步討論，應用進步的人權觀念。

法務部長鄭銘謙表示，新加坡是因為直接沿襲英國的做法，英國戰後廢除了鞭刑，「新加坡只有限縮在50歲以下的男子⋯⋯」洪孟楷直接打斷，是55歲，資料錯誤。

洪孟楷問，有民進黨委員說也可以把貪汙、立委犯罪等納入鞭刑適用，請教執政黨或行政院將這些委員的提案納入，成為版本後拿出來討論？卓榮泰表示，因為有委員提出要用鞭刑，另有委員提出反向思考，但行政院認為重大政策不是用反向思考來討論跟對比的，應該衡量的是，鞭刑符不符合現在世界的人權的思想，鞭刑在大多數的國家是不是被接受，是否為能改善治安的重要因素，提高刑罰的修正草案已送到立法院卻不審。

洪孟楷質詢時，鄭銘謙則不停為卓榮泰插話辯駁，令洪相當不滿，當場叫停時間，請擔任主席的立法院副院長江啟臣處理。江裁示時間暫停，並表示根據立法院職權行使法第22條精神，對委員答覆由行政院長答覆，或由質詢委員指定的有關部會首長答覆，委員若沒有指定，就請部會首長不要搶答。

洪孟楷接著表示，卓榮泰稱「刑責加重行政院是支持的」，但對於他提出的修法，民進黨團不同意，不知道行政部門是否可能有同意的機會？因為若說行政部門同意的話，也許可以直接在周五院會時三讀通過。卓揆表示，立法院裡的修法，朝野各黨團的意見是彼此互相尊重，同時也要符合憲法的精神。

卓榮泰表示，已經對特殊重大的暴力犯罪擬具刑法第77條的修正草案，明定不能安全駕駛的累犯，5年內不能再安全駕駛等幾個條款，故意殺人、殺人未遂或是兒虐致死、致重傷的，都會處無期徒刑或超過10年有期徒刑。洪孟楷聞之直接打斷，質疑「所以你不認同處死刑？」卓揆表示，「目前我們的態度是如此」，卓揆又稱沒有廢死，也執行過死刑。

卓榮泰稱，刑法第286條已修正通過，凌虐未滿7歲兒童致死者處以死刑。洪孟楷氣得大罵，「這也是在野黨修法通過的，你們當時提反對。」

洪孟楷 卓榮泰 鞭刑

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