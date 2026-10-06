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搜索同志酒吧惹議 網爆料民進黨議員檢舉的....蔣萬安說話了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席文山區景豐二區社會住宅新建工程動工。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席文山區景豐二區社會住宅新建工程動工。記者林麗玉／攝影

台北市警察局萬華分局日前搜索西門町同志酒吧，因執法過程被指涉及羞辱身障者、限制錄影及不當上銬等爭議，台北市長蔣萬安今被問及，有網友稱這是民進黨議員爆料檢舉，警局也是內政部管轄，怎蔣萬安一人揹？蔣今表示北市警就是台北市政府的團隊，不會因警政一條鞭，就把責任推到別人身上。

蔣萬安今天上午出席文山區景豐二區社會住宅新建工程動工，警察局搜索同志酒吧惹議，蔣萬安說，北市警察局就是台北市政府的團隊，也是我們的一份子，也不會因為中央地方的權責或警政一條鞭，當民眾有質疑，就把責任推到別人身上，不會。

蔣說，他一樣很嚴肅來面對。執法過程如果有任何不當或是任何歧視性的言論，他已經請警察局長昨天開記者會對外清楚的說明、釐清還原事實過程。針對相關的同仁造成不當歧視性的事件進行相關的懲處。最重要，避免未來再有這樣的事情發生，一定擴大相關警紀宣導來強化這個部分。

另外，媒體今天也問蔣，月底就是同志大遊行，是否同志友善？蔣萬安說，每一年台北市都非常歡迎舉辦同志大遊行的活動，過去幾年他也都親自參加，所以今年一定也一樣順利舉行。

蔣說，北市府一定會持續推動包括彩虹觀光、同志聯誼、性別友善的措施。他再次強調，這一次警方執法過程發生這樣的事，他昨已經要求警察局長清楚對外說明，且在過程不當的做法、言論，嚴格要求警方要徹底好好的檢討，該懲處就懲處，該檢討的就檢討，相關警紀的宣導也一定要再次強化，絕對不要再發生有歧視性的言論。

蔣萬安 同志 議員

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