搜索同志酒吧惹議 網爆料民進黨議員檢舉的....蔣萬安說話了

台北市警察局萬華分局日前搜索西門町同志酒吧，因執法過程被指涉及羞辱身障者、限制錄影及不當上銬等爭議，台北市長蔣萬安今被問及，有網友稱這是民進黨議員爆料檢舉，警局也是內政部管轄，怎蔣萬安一人揹？蔣今表示北市警就是台北市政府的團隊，不會因警政一條鞭，就把責任推到別人身上。

蔣萬安今天上午出席文山區景豐二區社會住宅新建工程動工，警察局搜索同志酒吧惹議，蔣萬安說，北市警察局就是台北市政府的團隊，也是我們的一份子，也不會因為中央地方的權責或警政一條鞭，當民眾有質疑，就把責任推到別人身上，不會。

蔣說，他一樣很嚴肅來面對。執法過程如果有任何不當或是任何歧視性的言論，他已經請警察局長昨天開記者會對外清楚的說明、釐清還原事實過程。針對相關的同仁造成不當歧視性的事件進行相關的懲處。最重要，避免未來再有這樣的事情發生，一定擴大相關警紀宣導來強化這個部分。

另外，媒體今天也問蔣，月底就是同志大遊行，是否同志友善？蔣萬安說，每一年台北市都非常歡迎舉辦同志大遊行的活動，過去幾年他也都親自參加，所以今年一定也一樣順利舉行。

蔣說，北市府一定會持續推動包括彩虹觀光、同志聯誼、性別友善的措施。他再次強調，這一次警方執法過程發生這樣的事，他昨已經要求警察局長清楚對外說明，且在過程不當的做法、言論，嚴格要求警方要徹底好好的檢討，該懲處就懲處，該檢討的就檢討，相關警紀的宣導也一定要再次強化，絕對不要再發生有歧視性的言論。