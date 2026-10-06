交鋒反毒與鞭刑 洪孟楷與卓內閣唇戰

「有執政黨委員說要在社區中心提供毒品與乾淨針頭，院長你同意嗎？」藍委洪孟楷6日質詢時如此問行政院長卓榮泰，但卓表示：「台北市已經有34家社區藥局進行毒品減害措施。」但洪孟楷質疑卓榮泰「問A答ㄅㄆㄇ」，卓榮泰則反駁說：「委員你要這樣解釋我也沒辦法」。

洪孟楷也希望針對兒虐、性侵、毒駕致死等重大犯罪推動鞭刑，但卓榮泰回應這可能違反兩公約，法務部長鄭銘謙多次插話表示，法務部已經提出修法送到立法院，讓洪孟楷相當不滿，連副院長江啟臣也提醒鄭銘謙不要插話。

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卓揆批洪錯誤解讀

立法院6日進行總質詢。國民黨立委洪孟楷一上台就詢問卓榮泰，有執政黨委員說要「仿效其他國家建立社區中心，提供毒品與乾淨針頭」，卓榮泰同意嗎？卓榮泰回應說：「台北市已經有34家社區藥局提供美沙冬…」但話還沒有講完就被洪孟楷打斷：「要在『社區中心』提供毒品與針頭，這樣算反毒嗎？」

卓榮泰回應，他是按照既有事實回應。洪孟楷又追問：「毒癮與買模型、吃美食的癮是一樣的嗎？」、「毒品與藥品可以劃上等號嗎？」卓榮泰回應「當然不一樣」，但強調戒癮與毒品危害是不同的事情，且社區不會將毒品發給民眾，並批評洪孟楷將文章如此解讀，「我也沒辦法」，但洪孟楷質疑，社會想要了解執政黨立委主張，但卓榮泰卻「問A答ㄅㄆㄇ」。

鞭刑恐違反兩公約

洪孟楷接著說，中選會將國民黨團的「鞭刑打詐公投」沒收，他因此提出修法版本，希望能將詐騙、性侵、虐童與毒駕致死者處以鞭刑，且總統府與民進黨秘書長潘孟安與徐國勇過去曾任民進黨立委時都有連署，法務部與行政院是否會提出修法版本？卓榮泰回應，加重刑責是大家的共識，但兩公約也要遵守，且僅有少數國家仍有鞭刑。

「新加坡鞭刑只有罰50歲以下」法務部長鄭銘謙也說，但遭洪孟楷反駁是「55歲以下」，洪孟楷繼續追問卓榮泰是否會提出版本，但鄭銘謙插話表示，已經有送《刑法》第272條修正相關修法，後續洪孟楷與鄭銘謙同時說話讓洪相當不滿、要求暫停時間，立法院副院長江啟臣也提醒鄭銘謙依法不該插話。

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