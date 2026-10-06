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藍白推65歲以上長者免繳健保費 侯友宜：政策方向釐清就該全力以赴

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，任何一個政策只要方向釐定清楚，讓長輩可安養晚年，政府都應全力以赴。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜表示，任何一個政策只要方向釐定清楚，讓長輩可安養晚年，政府都應全力以赴。記者林媛玲／攝影

65歲以上長者是否免繳健保費，成年底選戰焦點。立法院藍白兩黨提修法草案，主張符合所得條件的65歲以上長者健保費由中央全額補助，，但行政院評估若補助所得稅率未達20%的65歲以上長者，若全額補助經費要將近400 億元。對此，新北市長侯友宜表示，任何一個政策只要方向釐定清楚，讓長輩可安養晚年，政府都應全力以赴。

侯友宜今日出席教育局「不思議的幸福」新北幸福教育展開展活動，媒體提問是否支持藍白提案政策，侯受訪表示， 照顧長輩是我們每一個人的責任，尤其新北市長輩大概已達到 83 萬人，國家有責任照顧長輩，在過程中除了財政紀律要審慎，更重要的是要永續的照顧，所以任何一個政策，只要方向釐定清楚，政府都應該要全力以赴。

新北市長侯友宜表示，任何一個政策只要方向釐定清楚，讓長輩可安養晚年，政府都應全力以赴。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜表示，任何一個政策只要方向釐定清楚，讓長輩可安養晚年，政府都應全力以赴。記者林媛玲／攝影

藍白 健保費 侯友宜

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