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綠雲林黨部執行長涉賄 藍黨團要劉建國道歉、賴清德辭競總主委

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨團上午舉行「民進黨雲林縣黨部執行長賄選鐵證如山，查扣近300萬！劉建國道歉說明、別想切割！」記者會，書記長許宇甄（中）、首席副書記長洪孟楷（左）、立委牛煦庭（右）出席。記者詹宜庭／攝影
國民黨團上午舉行「民進黨雲林縣黨部執行長賄選鐵證如山，查扣近300萬！劉建國道歉說明、別想切割！」記者會，書記長許宇甄（中）、首席副書記長洪孟楷（左）、立委牛煦庭（右）出席。記者詹宜庭／攝影

民進黨雲林縣黨部執行長蔡永富、議員候選人蔡永順兄弟涉嫌賄選，雲林地院裁定蔡永順羈押禁見、蔡永富60萬元交保。國民黨團今舉行記者會，指兩人是民進黨雲林縣長參選人劉建國的核心選舉操盤手，要求劉建國出面說明是否涉及不明金流並道歉；另也要求擔任劉建國競選總部主委的總統賴清德負起政治責任，辭去競總主委。

國民黨團上午舉行「民進黨雲林縣黨部執行長賄選鐵證如山，查扣近300萬！劉建國道歉說明、別想切割！」記者會，書記長許宇甄、首席副書記長洪孟楷、立委牛煦庭出席。

許宇甄表示，蔡永富與蔡永順兩人都是劉建國的核心選舉操盤手，雲林地檢署1日查扣現金290萬元、紅包袋一批及禮金3萬4000元；雲林地方法院2日裁定蔡永順羈押禁見、蔡永富60萬元交保。回顧過去，蔡永富擔任民進黨議員，1990年因夾帶海洛因磚，以共犯遭起訴，後判刑14年，之後因「排黑條款」無法再參選，才由胞弟蔡永順接續參選。

許宇甄表示，蔡永順自今年3月起，涉嫌利用公所發放2000元育兒津貼時，另準備2000元紅包贈送新生兒家庭。劉建國不能以一句「個人行為」就想瞞混過去；總統賴清德擔任劉建國競選總部主委，核心幹部拿黑錢買票，不能裝作不知情。此外，檢調查扣的290萬元現金用途為何、資金來源為何，也應進一步釐清。

許宇甄說，黨團要向民進黨中央及司法檢調提出三項訴求：第一，劉建國應親自出面道歉，並交代與蔡永富、蔡永順兄弟之間是否有不明金流往來；第二，民進黨應處理涉賄者黨籍，而賴清德身為劉建國競選總部主委，應出面說明並道歉；第三，檢調應說明蔡永富未遭羈押禁見的理由，釐清辦案標準，還給雲林選民一場乾淨的選舉。

牛煦庭表示，蔡永富、蔡永順兄弟涉入賄選案件，劉建國身為雲林縣長參選人，至今究竟抱持何種態度，應出面向外界說清楚，而不是趁立法院沒有開會就一路神隱，試圖撐過選前最後50多天。他要求劉建國出面交代，也呼籲雲林鄉親團結起來，共同唾棄惡質政黨。

洪孟楷指出，他稍早在立法院總質詢時直接詢問行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙，司法辦案不應「辦藍不辦綠」，相關標準應清楚一致。遺憾的是，鄭銘謙卻說「視個案情況」，那不就坐實了辦案浮動標準嗎？洪孟楷要求劉建國出面說明並公開道歉，也要求賴清德辭去劉建國競選總部主委，呼籲檢調在11月28日前盡速偵結起訴，讓外界了解案件事實真相。

劉建國 賴清德 雲林

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