是否認同沈伯洋毒品政策？ 卓榮泰：此為國際減害措施

國民黨立委洪孟楷今日質詢民進黨立委沈伯洋曾主張設社區中心提供乾淨針頭與毒品一事，行政院長卓榮泰回應，毒品與藥品當然不同，社區設施絕不會散播毒品，他強調台北市已有34處社區藥局提供屬二級管制藥品的美沙冬與19處針具服務機，此為經國際驗證的「減害」措施。

沈伯洋過去主張建立社區中心合法提供吸毒者乾淨針頭及毒品，引發爭議。沈日前受訪表示，毒品和藥品英文都叫做「Drug」，提及目前醫療實務正在使用「美沙冬替代療法」。

洪孟楷質詢開頭先問卓榮泰認為今年度代表字是什麼，卓揆回應是「拚」，大家都很拚，拚經濟、拚科技、拚發展。洪酸卓揆，也拚政治，他看卓揆六日也是到處走，為很多民進黨參選人輔選。卓揆回，大家都有分工。

洪孟楷表示，很多人說今年度代表字會是「毒」，因為毒駕事件居高不下。卓榮泰表示，現在大幅度下降，也可以拚反毒。

洪孟楷提到沈伯洋過去主張仿效他國建立社區中心，提供吸毒者毒品跟乾淨的針頭，卓榮泰是否認同？卓揆表示，台北市目前有34家社區藥局在做這樣工作，美沙冬就是「二級管制藥品」，台北市也有19處針具自動服務機在提供，這是減害的措施，全世界有國際驗證過的，台灣很多地方也都在這樣做，已經這樣在做，不是認不認同，請講精準一點，是依照這個事實來解釋。

洪孟楷問，毒癮跟買模型玩具的癮一樣嗎？跟吃美食的癮一樣嗎？卓榮泰表示，戒癮跟減害不是兩件完全相同的事情，當然不一樣，且不會到社區的藥局吃美食。

洪孟楷追問，不管是衛福部、法務部、教育部未來在社區中心，提供毒品、吸毒者毒品跟乾淨的針頭，有可能往這樣的方向施政嗎？卓榮泰說，現在台北市的做法是，34處社區藥局就在做減害政策，卓揆並否認沒有正面回應洪的問題。

洪孟楷又問，毒品跟藥品可以直接畫上等號？卓榮泰表示，毒品跟藥品當然不一樣，並稱洪孟楷明明知道在社區設施不會有人要把毒品散發給（一般人），明明知道不是這樣子，要硬解釋成這樣子，也實在沒有辦法，以台北市的現狀來回答，這是最接近現在事實的。

衛福部長石崇良表示，嗎啡跟海洛因都是一級毒品，美沙冬是二級毒品，但是這些如果能夠在有實證、有規畫、有管理下，可以當作藥品。