傳徐佳青濫用公務資源已報廉政署 外交部：政風先釐清駐館資訊

民眾黨立法院黨團指控僑委會委員長徐佳青，曾在任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪僑委會活動，還曾讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車。外交部表示，將主動與相關駐外館處進行查明。

至於是否已通報法務部廉政署，外交部表示，現在應該要先釐清相關駐外館處的事實、數據和資料，到時外交部政風處也會與外交部各單位做橫向聯繫。

民眾黨團昨舉行記者會，現場播放僑界人士的爆料錄音檔，據該名人士指出，徐佳青讓唐博偉駕駛駐美代表處公務車，接送兒子從華府跨州到紐約全家相聚，而徐在任職僑委會副委員長期間，更把未成年的兒子包裝成「攝影官」到歐洲多國出差，且接受當地代表處的招待。

外交部回應，有關民眾黨團指稱駐美國代表處僑教中心公務車曾有不當使用情事，外交部將請駐美國代表處查明相關公務車使用情形並報外交部，續就有無違反相關規定予以釐清，並依規定處理。

另外，民眾黨團指稱，曾有非官方人員以僑委會「攝影官」名義參加駐德國代表處活動，恐有國安機敏資料外洩疑慮，外交部亦將請駐德國代表處就相關活動及人員出席情形進行瞭解並說明。

外交部表示，外交部至今接獲相關申訴或檢舉，惟基於審慎原則，仍將主動就前揭情事請相關駐外館處進行查明，以釐清事實。

至於有媒體報導，外交部政風處已在第一時間通報法務部廉政署，外交部副發言人陳怡君則說明，應該先釐清相關駐外館處的事實、數據和資料，政風處之後會再協調外交部各相關單位和駐外館處，進行橫向聯繫。