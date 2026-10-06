徐佳青遭指家人濫用外館資源 外交部：會釐清真相

民眾黨團指控僑委會委員長徐佳青讓美籍夫婿唐博偉使用外館座車，還曾讓兒子隨行出訪德國及法國等國、冒充活動攝影官。外交部次長吳志中今天說，外交部沒有接到任何檢舉，但會去釐清真相，若有結果會跟大家報告。

民眾黨立法院黨團昨天表示，徐佳青除違反公務人員利益迴避，更涉違反刑法僭行公務員職權等罪，要求即刻停職。僑委會昨天透過新聞稿嚴正澄清，公務行程皆依法申報且核實執行，費用核銷亦悉數依規定審查，絕無濫用公帑圖利私人情事。

吳志中今天在立法院受訪表示，外交部沒有接到任何檢舉，但會去釐清真相，若有結果會跟大家報告。目前就是請駐德國代表釐清真相，也請大家不要忘記，徐佳青是帶一個未成年的兒子，身為母親要照顧兒子。

吳志中強調，目前的消息都是從媒體看到的，沒有任何證實，等事情真相弄清楚後，會再進行說明。

談到美方逮捕一名替中國政府監視總統賴清德之子的女子，吳志中表示，非常感謝美方政府，協助維護國人在美國的安全，這不是只有牽涉到總統的兒子，大家都不應該受到跨國鎮壓的威脅，尤其是來自於威權的跨國鎮壓，所以保護台灣人民在美國的安全，是很重要的，台灣也一直與美國有充分合作。

吳志中認為，這件事是美國司法單位在自己的領土逮捕中國間諜，是美國自己發現的，但平常台灣與美國在安全、司法等各方面交流合作，是一直保持的。