快訊

大陸人支持武統台灣？美最新民調曝光 77%支持先打金門馬祖

日本公家機關「魔性信封」狂催繳 翻到背面網友嚇傻：超可怕

有毒陽剛文化造孽？康乃爾大學集體性侵案的校園黑暗面

聽新聞
0:00 / 0:00

徐佳青遭指家人濫用外館資源 外交部：會釐清真相

中央社／ 台北6日電

民眾黨團指控僑委會委員長徐佳青讓美籍夫婿唐博偉使用外館座車，還曾讓兒子隨行出訪德國及法國等國、冒充活動攝影官。外交部次長吳志中今天說，外交部沒有接到任何檢舉，但會去釐清真相，若有結果會跟大家報告。

民眾黨立法院黨團昨天表示，徐佳青除違反公務人員利益迴避，更涉違反刑法僭行公務員職權等罪，要求即刻停職。僑委會昨天透過新聞稿嚴正澄清，公務行程皆依法申報且核實執行，費用核銷亦悉數依規定審查，絕無濫用公帑圖利私人情事。

吳志中今天在立法院受訪表示，外交部沒有接到任何檢舉，但會去釐清真相，若有結果會跟大家報告。目前就是請駐德國代表釐清真相，也請大家不要忘記，徐佳青是帶一個未成年的兒子，身為母親要照顧兒子。

吳志中強調，目前的消息都是從媒體看到的，沒有任何證實，等事情真相弄清楚後，會再進行說明。

談到美方逮捕一名替中國政府監視總統賴清德之子的女子，吳志中表示，非常感謝美方政府，協助維護國人在美國的安全，這不是只有牽涉到總統的兒子，大家都不應該受到跨國鎮壓的威脅，尤其是來自於威權的跨國鎮壓，所以保護台灣人民在美國的安全，是很重要的，台灣也一直與美國有充分合作。

吳志中認為，這件事是美國司法單位在自己的領土逮捕中國間諜，是美國自己發現的，但平常台灣與美國在安全、司法等各方面交流合作，是一直保持的。

徐佳青 外交部 外館

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

外交部政次吳志中：要理解徐佳青是一個母親 須負14歲兒照顧責任

徐佳青 再爆攜兒假冒官員「周遊列國」

徐佳青遭控濫用公務資源 僑委會：絕無濫用公帑圖利私人情事

吳志中稱徐佳青有母親照顧兒子之責 民眾黨團嗆包庇：為調查下指導棋

相關新聞

外交部政次吳志中：要理解徐佳青是一個母親 須負14歲兒照顧責任

僑委會委員長徐佳青昨遭指控，出訪期間多次攜14歲兒子隨行出訪，曾讓兒子在重要僑界活動中擔任「攝影官」，徐佳青丈夫唐博偉也疑似使用外館公務車。外交部政務次長吳志中今受訪時表示，「我們要理解，徐佳青委員長就是一個母親」，14歲的兒子單獨在台灣，必須要負起照顧責任。

吳志中稱徐佳青有母親照顧兒子之責 民眾黨團嗆包庇：為調查下指導棋

僑委會委員長徐佳青近期爭議連環爆，外交部次長吳志中替其緩頰「大家要理解她也是一位母親」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，徐佳青敗壞官箴到極點，吳志中馬上出來洗地開脫，外交部才說要主動啟動調查，政務次長就已經先下指導棋，官官相護到這種程度。

【重磅快評】徐佳青視官箴為無物 是縱容下的產物

僑委會委員長徐佳青之前才被監察院裁罰，如今又被揭發帶著兒子出國，甚至牽扯「攝影官」及公務車爭議。徐佳青的回應始終輕描淡寫，以「依法辦理」、「符合規定」一語帶過。似乎不在意過去民進黨再三強調的「社會觀感」。

傳徐佳青濫用公務資源已報廉政署 外交部：政風先釐清駐館資訊

民眾黨立法院黨團指控僑委會委員長徐佳青，曾在任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪僑委會活動，還曾讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車。外交部表示，將主動與相關駐外館處進行查明。

批沈伯洋把毒品當藥品 邱淑媞：擁毒不是反毒

台北市長選戰攻防升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋曾撰文主張，可設立社區中心、提供吸毒者毒品和乾淨針頭。國健署前署長邱淑媞表示，沈伯洋文章裡只看到tag大麻，沒找到美沙冬，原文把毒品跟藥品畫上等號，把非法的癮說成是法律建構的霸權，還罵校園驗毒是爛招，「這是擁毒、不是反毒」。

老同學牽線…張婉瑩接中國任務 監視「一棟房子」

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）調查發現，美籍華裔房仲張婉瑩涉嫌替北京政府監視台灣賴清德總統兒子賴廷與，她至少與兩名疑似大陸官員保持聯繫。根據刑事訴狀，她與其中一人的關係可追溯至求學時期，之後並在大陸多次會面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。