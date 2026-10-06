吳志中稱徐佳青有母親照顧兒子之責 民眾黨團嗆包庇：為調查下指導棋

僑委會委員長徐佳青近期爭議連環爆，外交部次長吳志中替其緩頰「大家要理解她也是一位母親」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，徐佳青敗壞官箴到極點，吳志中馬上出來洗地開脫，外交部才說要主動啟動調查，政務次長就已經先下指導棋，官官相護到這種程度。

民眾黨立法院黨團昨天舉行記者會指控，徐佳青讓丈夫唐博偉駕駛駐美代表處公務車，更把未成年的兒子包裝成「攝影官」到歐洲多國出差。吳志中今天在立法院受訪時表示，外交部目前尚未受到任何檢舉，「大家要理解徐佳青委員長也是一位母親，有照顧兒子的責任」。

針對吳志中的說法，陳清龍受訪時批評，徐佳青濫用特權、藉公費出訪帶兒子周遊列國，甚至讓不具公職身分的丈夫駕駛外交部公務車，不但明顯違法，更是敗壞官箴到極點，結果吳志中馬上出來替其特權洗地開脫，還說徐佳青是母親，所以要負照顧責任。

陳清龍表示，母親當然要負照顧責任，但是有哪一個母親像徐佳青一樣，可以把孩子包裝成攝影官，拿著公帑帶小孩環遊世界？這是新潮流獨享的特權標準，還是以後所有家有未成年子女的公務員，也都可以比照辦理？

陳清龍質疑，外交部才說要主動啟動調查，結果政務次長就已經先下指導棋，想要替徐佳青的醜聞滅火，為了包庇徐佳青，官官相護到這種程度？