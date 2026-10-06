張婉瑩監視賴總統之子遭押 FBI：捍衛民主盟友主權

涉嫌受中國官員指示、在美監視總統賴清德之子的女子張婉瑩今天首次出庭後遭羈押；美國聯邦調查局指出，此案揭露中國政府明目張膽的陰謀，也表明「FBI會堅定捍衛民主盟友的主權」。

34歲的張婉瑩（Wanying Zhang）4日在洛杉磯國際機場準備離境前往中國時，遭聯邦調查局（FBI）逮捕。她在加州爾灣（Irvine）從事房地產經紀人，被控替中國政府在美監視賴總統之子賴廷與及其家人。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，張婉瑩今天在洛杉磯聯邦法院首次出庭。她身穿白色拉鍊外套、運動褲和白色球鞋，手腕和腳踝都戴著鐐銬，沒有提出答辯，僅開口確認姓名，表示理解自己面臨「未登記充當中國政府代理人」指控。

今天是張婉瑩被捕之後首次出庭，案件尚未進入實質審理程序。法官下令先行羈押，安排7日再舉行聽證，讓她有時間聘請律師，到時決定她在案件審理期間能否免於羈押。

聯邦調查局反間諜與情報處助理主任羅札夫斯基（Roman Rozhavsky）今天在加州中區聯邦檢察官辦公室發出的聲明稿中，痛批中國政府的「跨國鎮壓」行為。

他指出，張婉瑩被捕「清楚表明中國威權政權為達成自身目的，不擇手段到何種地步」。

羅札夫斯基表示，本案的起訴書揭露「中國政府策劃一項明目張膽的陰謀」「本案也展現FBI堅定不移的承諾，捍衛我們民主盟友的主權，打擊中國政府以及任何外國敵對勢力，企圖在我們境內進行的跨國鎮壓」。

加州中區聯邦檢察官辦公室第一助理檢察官艾賽利（Bill Essayli）在聲明稿中強調，此案攸關國家安全，「為保護國家安全，我們要對抗這些在我國境內從事秘密活動的外國政府」。

司法部負責國家安全事務的助理部長艾森柏格（John A. Eisenberg）表示，此案的核心指控是張婉瑩受中華人民共和國的指使，在美國境內秘密監視一名外國政府高階官員的親屬，這令人深感憂慮，「司法部國家安全司、各聯邦檢察官辦公室，FBI與其他執法合作夥伴，將持續保持警戒，防範這類發生在美國境內的威脅」。