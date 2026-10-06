快訊

大陸人支持武統台灣？美最新民調曝光 77%支持先打金門馬祖

日本公家機關「魔性信封」狂催繳 翻到背面網友嚇傻：超可怕

有毒陽剛文化造孽？康乃爾大學集體性侵案的校園黑暗面

聽新聞
0:00 / 0:00

派特勤保護賴清德長子？ 民進黨團：沒聽到要求

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長范雲。記者曾原信／攝影
民進黨立院黨團書記長范雲。記者曾原信／攝影

據報導，美國聯邦調查局（FBI）近日在洛杉磯國際機場逮捕一名女子，涉嫌受中國大陸政府指示，曾在美國監視賴清德總統的兒子和家人，引起是否應派特勤維安保護的疑問。民進黨立法院黨團今表示，沒有聽到這樣的要求，現在共同的態度是感謝美國司法單位對我國國人的保護。

據了解，依據2012年1月公告生效的「特種勤務條例」第五條規定，特勤安全維護對象包括總統本人、配偶、一親等直系血親；但如果該家屬長期人在中華民國自由地區以外，原則是不予安全維護，只有出現危安顧慮時，才可以由國安局長核定提供保護。

民進黨團書記長范雲表示，沒有聽到這樣的要求，指現在黨團共同的態度就是感謝美國的司法單位對我們國人的保護，台灣也會持續跟所有的民主盟友，包括美國在內一起反制這種文明所不容的跨國鎮壓行為，也希望國內能夠跨黨派予以譴責。

民進黨團幹事長莊瑞雄則說，當地政府與我國做情資上的交流，讓當地治安機關提供特別的照顧，這都非常合理，指我國政府可以跟美國的情治單位，或者治安機關來特別針對第一家庭的成員提供安全上的協助。

莊瑞雄也說，過去有人會說民進黨過度渲染中國對台的滲透，不過這次是FBI抓到人，認為國人應該要去認清事實，指中國對台的滲透打壓，甚至擴及第一家庭的成員，安全風險上都有提高，值得國人省思。

賴清德 民進黨團 維安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

總統之子遭監控／元首家屬長居國外 依法原則不維安

陸特工監視賴清德總統長子 總統府嚴厲譴責：典型跨國鎮壓

賴總統親屬在美遭中共監控 陸委會揭：跨境鎮壓至少126人

賴總統之子遭中國女子監視 外交部籲國際譴責跨國鎮壓

相關新聞

【重磅快評】卓揆撂觀感重話 徐佳青資不抵債應知進退

僑委會委員長徐佳青又上媒體版面了！繼花公帑密集出國、攜子特權登東沙島後，再被爆料帶兒子以「攝影官」名義出國，而且她的美籍丈夫還開駐館公務車出遊；綠營聲援徐的音量一次比一次小，國慶前夕出包，閣揆卓榮泰連「注意觀感」的重話都出口了，即便外交部次長說徐要照顧兒子，但對民進黨而言，徐已資不抵債，去留應有自知之明。

外交部政次吳志中：要理解徐佳青是一個母親 須負14歲兒照顧責任

僑委會委員長徐佳青昨遭指控，出訪期間多次攜14歲兒子隨行出訪，曾讓兒子在重要僑界活動中擔任「攝影官」，徐佳青丈夫唐博偉也疑似使用外館公務車。外交部政務次長吳志中今受訪時表示，「我們要理解，徐佳青委員長就是一個母親」，14歲的兒子單獨在台灣，必須要負起照顧責任。

吳志中稱徐佳青有母親照顧兒子之責 民眾黨團嗆包庇：為調查下指導棋

僑委會委員長徐佳青近期爭議連環爆，外交部次長吳志中替其緩頰「大家要理解她也是一位母親」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，徐佳青敗壞官箴到極點，吳志中馬上出來洗地開脫，外交部才說要主動啟動調查，政務次長就已經先下指導棋，官官相護到這種程度。

【重磅快評】徐佳青視官箴為無物 是縱容下的產物

僑委會委員長徐佳青之前才被監察院裁罰，如今又被揭發帶著兒子出國，甚至牽扯「攝影官」及公務車爭議。徐佳青的回應始終輕描淡寫，以「依法辦理」、「符合規定」一語帶過。似乎不在意過去民進黨再三強調的「社會觀感」。

傳徐佳青濫用公務資源已報廉政署 外交部：政風先釐清駐館資訊

民眾黨立法院黨團指控僑委會委員長徐佳青，曾在任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪僑委會活動，還曾讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車。外交部表示，將主動與相關駐外館處進行查明。

批沈伯洋把毒品當藥品 邱淑媞：擁毒不是反毒

台北市長選戰攻防升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋曾撰文主張，可設立社區中心、提供吸毒者毒品和乾淨針頭。國健署前署長邱淑媞表示，沈伯洋文章裡只看到tag大麻，沒找到美沙冬，原文把毒品跟藥品畫上等號，把非法的癮說成是法律建構的霸權，還罵校園驗毒是爛招，「這是擁毒、不是反毒」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。