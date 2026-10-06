派特勤保護賴清德長子？ 民進黨團：沒聽到要求

據報導，美國聯邦調查局（FBI）近日在洛杉磯國際機場逮捕一名女子，涉嫌受中國大陸政府指示，曾在美國監視賴清德總統的兒子和家人，引起是否應派特勤維安保護的疑問。民進黨立法院黨團今表示，沒有聽到這樣的要求，現在共同的態度是感謝美國司法單位對我國國人的保護。

據了解，依據2012年1月公告生效的「特種勤務條例」第五條規定，特勤安全維護對象包括總統本人、配偶、一親等直系血親；但如果該家屬長期人在中華民國自由地區以外，原則是不予安全維護，只有出現危安顧慮時，才可以由國安局長核定提供保護。

民進黨團書記長范雲表示，沒有聽到這樣的要求，指現在黨團共同的態度就是感謝美國的司法單位對我們國人的保護，台灣也會持續跟所有的民主盟友，包括美國在內一起反制這種文明所不容的跨國鎮壓行為，也希望國內能夠跨黨派予以譴責。

民進黨團幹事長莊瑞雄則說，當地政府與我國做情資上的交流，讓當地治安機關提供特別的照顧，這都非常合理，指我國政府可以跟美國的情治單位，或者治安機關來特別針對第一家庭的成員提供安全上的協助。

莊瑞雄也說，過去有人會說民進黨過度渲染中國對台的滲透，不過這次是FBI抓到人，認為國人應該要去認清事實，指中國對台的滲透打壓，甚至擴及第一家庭的成員，安全風險上都有提高，值得國人省思。