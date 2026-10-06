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賴總統之子遭跟監 美議員指中國滲透威脅國安

中央社／ 華盛頓5日專電

多名美國國會議員今天就總統賴清德之子及其家人遭中國間諜跟監一事在社群媒體發文，指中共在美進行監控及滲透是國家安全威脅，必須對此保持警覺。

現年34歲、華裔美籍的加州爾灣房地產仲介張婉瑩（Wanying Zhang），因未登記為中國政府代理人，且對台灣高階官員家族成員進行監視等，4日在洛杉磯國際機場被捕，全案今天進入洛杉磯聯邦法院。

事件引起多名美國國會議員對中共滲透至美國進行跨境跟監，認為威脅國家安全，須保持警覺。

共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）在X貼文「中共是我們的敵人。這進一步證明我們所知的，他們（中國）積極滲透美國，威脅國家安全」。

共和黨籍聯邦參議員芮基茲（Pete Ricketts）在X寫道，中共持續在美國領土，以間諜與欺騙展現真實樣貌，必須對美國帶來的威脅保持警覺。

共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）在X指出，中共正試圖將壓制性監控移轉至美國，「我們不能容忍這種情況。感謝聯邦調查局逮捕中共間諜，她將面臨法律制裁」。

國安 議員 賴總統

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