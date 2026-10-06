批沈伯洋把毒品當藥品 邱淑媞：擁毒不是反毒

台北市長選戰攻防升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋曾撰文主張，可設立社區中心、提供吸毒者毒品和乾淨針頭。國健署前署長邱淑媞表示，沈伯洋文章裡只看到tag大麻，沒找到美沙冬，原文把毒品跟藥品畫上等號，把非法的癮說成是法律建構的霸權，還罵校園驗毒是爛招，「這是擁毒、不是反毒」。

國民黨今舉行記者會，發言人柳采葳指出，沈伯洋2014年的文章中，很多字眼明確談到「社區要開放毒品」，以及毒品「只是藥品」。台北市長蔣萬安在臉書上質問，社區開放毒品要擺在哪邊、發放的又是什麼樣的毒品，沈伯洋卻完全沒有正面回答，甚至還利用美沙冬療法來混淆視聽。

柳采葳表示，美沙冬療法跟沈伯洋所稱的「在社區放置毒品讓吸毒者來注射」，是兩種完全不同的概念，而且沈伯洋2014年的文章通篇沒有「美沙冬」三個字。她呼籲，沈伯洋不要再把美沙冬當成替死鬼，應該出來說明清楚2014年時的態度到底是什麼，不要躲在鍵盤俠的後面，沈伯洋欠台北市民一個交代。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，反毒是底線，美沙冬替代療法與乾淨針具的政策是民進黨執政時提出，對其堅持反毒立場非常認同；但民進黨「竟然出了沈伯洋這樣子的人，我們感到非常失望」。台灣是反毒國家，毒品要能在社區，必須要先修法；但現在醫界竟有人站出來贊成毒品，「反毒是底線，難不成你以後給病人看病的時候，要給他毒品？」

王任賢指出，台灣在2003、2004年前後曾面臨毒癮愛滋大幅增加的問題，當時法務部與衛生署開始推動相關措施，透過緩起訴讓部分人進入社區接受戒毒，減害計畫包括乾淨針具及美沙冬替代療法兩部分。乾淨針具部分，由疾管署介入讓藥局以針具交換方式販售，衛生局也與NGO合作，在吸毒者較容易聚集的地方設置針具回收點；至於美沙冬則是管制藥品，政府管理非常嚴格。

邱淑媞表示，公衛的每個階段是為了救人，不是把吸毒當作合法成癮；反毒與毒品正常化是兩條不同路線，她喊話醫師公會跟精神醫學會「不要看到替身就開槍」，美沙冬是被拿出來作為大麻的替身，「現在不是在討論美沙冬，是討論大麻跟毒品。」