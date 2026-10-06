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酸沈伯洋不告了？ 羅智強：先告2014年的自己 勝訴機率比較大

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委羅智強表示，沈伯洋若真要提告，就應該告造謠源頭，也就是「2014年的沈伯洋」。記者詹宜庭／攝影
國民黨立委羅智強表示，沈伯洋若真要提告，就應該告造謠源頭，也就是「2014年的沈伯洋」。記者詹宜庭／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨日表示，針對國民黨立委羅智強指控他曾主張「在社區中心提供毒品給吸毒者」，將考慮採取法律行動。羅智強今回應，若沈伯洋真要提告，就應該告沈伯洋所稱的造謠源頭，也就是「2014年的沈伯洋」，還有疾管署署長羅一鈞也一起告，這樣才會勝選。

羅智強表示，沈伯洋昨天氣急敗壞地說要對他提告，但他建議沈伯洋不必生氣，因為2014年提出要在社區提供毒品給吸毒者的人不是他，而是沈伯洋。若從法律訴訟角度來看，有一個方式可以增加沈伯洋的勝訴機率，就是連2014年的沈伯洋與羅一鈞一起告。

羅智強指出，羅一鈞日前說不清楚沈伯洋相關主張的具體意思，要沈伯洋自己解釋。羅一鈞的說法認證沈伯洋當年確實提出在社區中心提供毒品給吸毒者，「沈伯洋告我是小事，要勝訴才是重要的事情」，若真要提告，就應該告造謠源頭，也就是「2014年的沈伯洋」。

羅智強表示，沈伯洋今天終於沒有東扯西扯講美沙冬，並承認當年確實提到在社區中心提供毒品給吸毒者，還說社區中心是醫療院所，但什麼時候社區中心是醫療院所？如果沈伯洋要這樣解釋他尊重，但應該說明清楚，提供的毒品是什麼。他近日接到許多台北市民及家長反映被嚇到，毒品問題嚴重，毒駕更是民眾深惡痛絕的問題，一名市長參選人怎能輕率拋出「在社區中心提供毒品給吸毒者」的主張？

羅智強說，第一，沈伯洋終於承認，當年所說的是「在社區中心供應毒品」，而非美沙冬；第二，沈伯洋至今仍認為，在社區中心提供毒品給吸毒者的主張是正確的；第三，一個要參選市長的人輕率說要提告，但被問及何時提告時，又回應「管他」，顯然沈伯洋不提告了，「我謝謝你心虛不告了，但可不可以告2014年的沈伯洋？」

沈伯洋 羅智強 機率 毒品 台北市選舉

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