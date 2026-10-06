外交部政次吳志中：要理解徐佳青是一個母親 須負14歲兒照顧責任

僑委會委員長徐佳青昨遭指控，出訪期間多次攜14歲兒子隨行出訪，曾讓兒子在重要僑界活動中擔任「攝影官」，徐佳青丈夫唐博偉也疑似使用外館公務車。外交部政務次長吳志中今受訪時表示，「我們要理解，徐佳青委員長就是一個母親」，14歲的兒子單獨在台灣，必須要負起照顧責任。

民眾黨立法院黨團昨舉行記者會揭露，近日接獲多位駐外知情人士舉發，徐佳青任職僑委會期間，除多次讓14歲兒子隨行出訪還冒充活動攝影官外，更縱容非外交官的唐博偉濫用外交公務車，從華府中心開公務車載著兒子到紐約跟她相聚，質疑徐佳青嚴重違反「貪汙治罪條例」與駐外單位規範，應立即停職被調查。

吳志中表示，有關徐佳青兒子的事情，外交部要強調的是，並沒有接到任何檢舉，外交部是根據報導，所以已請駐德代表處釐清真相。他說，「我們要理解，徐佳青委員長就是一個母親」，14歲的兒子單獨在台灣，必須要負起照顧責任。

吳志中重申，請大家不要忘記，徐佳青是帶一個未成年的兒子，是身為一個母親，要照顧兒子。

至於唐博偉遭控濫用公務車，吳志中指出，外交部也是從媒體看到的，並沒有得到任何證實，也沒有接到任何一封檢舉信，所以等到事情真相弄清楚之後，再來進行說明。會促請駐美代表處去釐清到底發生什麼事，不是只單聽一方面的一個說詞，雙方面都要去釐清，不過，外交部公務車當然只有外交官可以開，這一點是蠻清楚的。