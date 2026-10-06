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徐佳青遭指公器私用 許宇甄促檢調徹查：不能碰新潮流就轉彎

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
委會委員長徐佳青之前才被監察院裁罰，如今又被揭發帶著兒子出國，甚至牽扯「攝影官」及公務車爭議。聯合報系資料照片
委會委員長徐佳青之前才被監察院裁罰，如今又被揭發帶著兒子出國，甚至牽扯「攝影官」及公務車爭議。聯合報系資料照片

針對僑務委員會委員長徐佳青遭指控任職僑委會副委員長期間，疑讓十多歲兒子隨行出訪並以「攝影官」名義出現在接待資料，丈夫唐博偉也被指曾駕駛駐美代表處公務車載送家人跨州活動。國民黨團書記長許宇甄今日表示，這已涉及公器是否私用、國家資源是否被高官家屬占用的弊案，檢調與政風單位沒有理由不查。

許宇甄指出，過去司法實務中，不乏公務員僅因數十元公有財物、加班費或公務支出的不當使用，就遭調查、起訴甚至判刑的案例。司法之所以介入，看的從來不只是金額大小，而是有沒有利用職務機會違法取得、使用國家資源。既然30元等級的案件都能依法追究，面對次長級官員家屬涉及公務車、駐外人力、公務出訪與外交資源的疑雲，豈能反而視而不見？

許宇甄批評，公務車不是徐家的私家車，駐外館處不是高官家族的服務中心。若一般基層公務員動用幾十元公家資源都可能被追究，高官更不可能享有「金額不明、責任就不必查」的特權。法律之前人人平等，不能辦小不辦大、辦基層不辦高官。

許宇甄強調，檢調應主動調查相關出訪、接待、公務車及駐外人力使用紀錄。滾石不生苔，該查就查、該辦就辦，藏汙納垢之處，更應徹底清乾淨，檢調、司法不能碰到新潮流就轉彎。連權貴公器私用的疑雲都不敢碰，司法公平正義從何談起？

國民黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

徐佳青 新潮流 公器私用

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