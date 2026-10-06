影／徐佳青遭爆料出國兒子充當攝影官 卓榮泰：靜待調查結果

行政院長卓榮泰今天上午赴立法院第11屆第6會期第2次會議備詢，會前受訪時針對中國涉嫌跨境鎮壓，甚至傳出有女間諜監視賴清德總統在美國的兒子，將住宿、車牌等資訊回報中國一事表示，中國冒國際社會最大的禁忌，從事危害人權的跨境鎮壓；當跨境鎮壓已成為事實，就不能選擇沉默或不當一回事。

卓榮泰提醒國人及各界團體，面對相關情況要特別注意自身安全，無論在國內或國外的活動，在資安、人身安全等各方面都應提高警覺。強調這是政府與人民共同保衛國家主權及人民安全的重要方式。

針對僑委會委員長徐佳青遭爆料，丈夫疑似私用公務車、兒子充當攝影官，卓榮泰表示，徐佳青雖已有自身說明，但行政院也已請外交部及僑委會進一步了解相關情況，期待盡快回報調查結果並對外公布，讓事情水落石出。卓榮泰強調，公務員必須提高自律，在各方面都要特別注意社會觀感，以及國人期待與法律要求；同時也希望相關報導建立在正確事實上，後續將等待外交部及僑委會提出報告，再向國人說明。

卓榮泰上午在立法院院會接受質詢時，也再次被問及徐佳青遭爆料一事，他表示目前仍靜待相關調查結果。至於是否要求列席院會的徐佳青親自說明，相關提議則未獲同意。

行政院長卓榮泰（右）上午出席立法院第11屆第6會期第二次會議備詢，會前受訪對於僑委會委員長徐佳青（左）遭爆料，先生私用公務車，兒子充當攝影官一事。卓榮泰表示已委由外交部跟僑委會在進行了解。記者黃義書／攝影