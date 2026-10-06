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【重磅快評】徐佳青視官箴為無物 是縱容下的產物

聯合報／ 主筆室
委會委員長徐佳青之前才被監察院裁罰，如今又被揭發帶著兒子出國，甚至牽扯「攝影官」及公務車爭議。聯合報系資料照片
委會委員長徐佳青之前才被監察院裁罰，如今又被揭發帶著兒子出國，甚至牽扯「攝影官」及公務車爭議。聯合報系資料照片

僑委會委員長徐佳青之前才被監察院裁罰，如今又被揭發帶著兒子出國，甚至牽扯「攝影官」及公務車爭議。徐佳青的回應始終輕描淡寫，以「依法辦理」、「符合規定」一語帶過。似乎不在意過去民進黨再三強調的「社會觀感」。

民眾黨立法院黨團昨天踢爆，徐佳青任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子隨行出訪，甚至被指讓未成年的兒子以「攝影官」身分同行；此外，也指出她的丈夫唐博偉曾使用駐美代表處公務車，從華府接送兒子到紐約。這些指控是否涉及違法，當然應由相關單位調查，但徐佳青絕對有必要清楚說明，不能打迷糊仗。

民眾黨團比對徐佳青兒子的社群貼文，指稱2024年至少有四次行程與徐佳青重疊，地點包括加拿大溫哥華、美國紐約、匹茲堡及巴西聖保羅，甚至還指稱利用出差期間前往巴西看水豚。

如果只是一次親子同遊，可以說是巧合；但類似情況一再發生，社會大眾當然要問，徐佳青的公務與私人行程到底有沒有清楚界線？更何況，她並不是第一次發生這種爭議。

今年爆發的東沙體驗營爭議，徐佳青的兒子參加「2025僑青東沙生態體驗營」，徐佳青也承認，當時因為擔心報名人數不足，拜託兒子來「湊數」。監察院認定她知有利益衝突情事未自行迴避，裁罰十萬元。

徐佳青當時強調，自己事前事後都諮詢過法律專家，認為沒有違法之虞。最後十萬元罰鍰還是繳了。東沙事件不是單純的媒體質疑，而是監察院作成裁罰；如今又出現兒子隨行出訪、被指以「攝影官」名義同行，以及公務車疑遭用於私人行程等新爭議，徐佳青卻還是以「依法辦理」、「符合規定」輕巧回應，難以消除外界的質疑。

僑委會說，公務行程皆依法申報且核實執行，絕無濫用公帑圖利私人情事；海外駐外人員及公務車輛調派，也都符合相關作業規定。其實這些事情都不難查，如果兒子真的擔任「攝影官」，就把任務、職務與相關資料說清楚；如果公務車使用完全符合規定，也秀出調派紀錄。究竟有沒有違規，一切攤在陽光下接受檢驗。

除了有必要說清楚、講明白，相關事件讓外界難以理解的是，一名政府首長在已遭監察院裁罰後，為什麼還不懂得迴避瓜田李下之嫌？

過去民進黨高舉政府的清廉、改革與公務倫理的大旗，如今卻容忍高官可以一而再，再而三捲入同樣的官箴爭議，這已不是徐佳青一個人的行事作風而已，若無法給外界合理交代，人民看到的不僅談不上清廉，而是無底線的縱容。

徐佳青 僑委會 公務車

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