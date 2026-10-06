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卓榮泰：中國跨境鎮壓已成事實 籲民眾注意自我安全

中央社／ 台北6日電

中國涉嫌對總統賴清德家人進行非法監控。行政院長卓榮泰今天說，中國冒國際社會的最大禁忌，從事危害人權的跨境鎮壓，當跨境鎮壓已成為事實，就不能選擇沉默，呼籲全民及各團體，特別注意自我安全。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網引述執法人士披露，聯邦調查局（FBI）在洛杉磯國際機場逮捕一名涉扮中國間諜的女子，此女據稱曾監視在美的台灣總統賴清德之子賴廷與。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。卓榮泰會前受訪時表示，中國冒國際社會的最大禁忌，從事危害人權的跨境鎮壓，當跨境鎮壓已經成為事實，就不能選擇沉默、或是不當一回事，特別呼籲全體民眾及各團體，要特別注意自身安全。

卓榮泰說，在國內除了在資安、人安各方面，都要持續提高警覺，這是政府跟人民一起保衛國家主權，以及人民安全唯一的辦法。

另外，民眾黨立法院黨團昨天表示，知情人士爆料，僑委會委員長徐佳青在僑委會任職期間，讓美籍夫婿唐博偉（Bo Tedards）使用外館座車，還曾讓兒子隨行出訪、冒充活動攝影官。僑委會澄清，公務行程皆依法申報且核實執行，費用核銷悉數依規定審查，絕無濫用公帑圖利私人情事。

卓榮泰說，相關事實，徐佳青有自身的說明，不過已委由外交部、僑委會再進行了解，期待盡快地回報調查結果、可以公諸於世，讓整個事情水落石出。

卓榮泰表示，公務員一定要提高自律，在各自方面都要特別注意到觀感，以及民眾跟法律的要求；他也希望報導內容要有正確的事實，一切等待外交部、僑委會的報告後，再向民眾報告。

卓榮泰 間諜 洛杉磯

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