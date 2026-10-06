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陸監視賴總統長子 邱垂正譴責：政府將建立全民指引因應跨境鎮壓

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
陸委會主委邱垂正。聯合報系資料照
陸委會主委邱垂正。聯合報系資料照

美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕美籍華裔房地產經紀人張婉瑩，張涉嫌接受中國大陸政府指示，監視賴清德總統在美國的兒子賴廷與及家人。陸委會主委邱垂正今表示嚴厲譴責，政府將建立全民指引，針對可能受害者提供深度保護，另將強化國際合作及國內法制，提升反制跨境鎮壓的能力。

邱垂正指出，中共跨國鎮壓的對象從來不限定於政府官員、政治人物或特定對象，而是企圖擴大為對全體台灣人民的集體脅迫，製造寒蟬效應。中共跨境鎮壓的手法，除了跟蹤監視、跟拍脅迫，甚至傷害手段不斷，不僅是在台灣，也擴大到海外，對國人安全及自由構成極大的侵害，嚴厲譴責這種行為。

邱垂正表示，在預防措施部分，政府已建立跨機關因應中共跨境鎮壓的快速反應機制，不論執法或政策層面，都能進行即時溝通與資訊掌握。以印太戰略智庫執行長矢板明夫涉嫌遭中共利用協力者跟拍、蒐集特定人士資訊的案件為例，相關單位能迅速掌握情況，就是跨機關快速反應機制發揮作用。

邱垂正指出，政府很快會建立一套全民指引，希望國人在面對中共的跨境鎮壓，不會無助、孤獨，會讓民眾知道中國跨境鎮壓的本質，且知道如何取得協助；另對於中共跨境鎮壓可能出現的受害人，政府將成為國人的後盾，會給被害人全方位、有深度的保護措施。

邱垂正接著指出，此外，就是反制措施，包括兩個部分：首先，國際間沒有任何國家可以單獨面對或獨立處理跨境鎮壓，所以必須強調民主國家、民主同盟的共同協力，協力譴責並共同反制中共的跨國鎮壓，這樣才能強而有力做好反制工作。

邱垂正說，其次，台灣在此類案件的法治工作有所不足。中共利用協力者跟拍，或收集特定人的資訊，在美國被視為重罪，但在台灣相關的法律就有些不足，因此強化現行法律刻不容緩。陸委會已經在積極徵修「反滲透法」和其他法治。希望透過強化法治作業，保護國家安全，維護民眾的權益，也希望整體社會支持跟重視這件事情。

邱垂正 賴總統 洛杉磯

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