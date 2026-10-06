駐米蘭辦處辦國慶酒會 義大利參院副議長盼深化台義合作

駐米蘭辦事處今天舉辦國慶酒會，義大利參議院副議長錢益友及地方政要等近百名嘉賓出席，處長林讚南表示，台義共享民主價值，盼深化文化、科技及產業合作，共同打造安全且具韌性的全球供應鏈。

出席嘉賓包括錢益友（Gian Marco Centinaio）、倫巴底大區議會生產及職業培訓委員會主席文杜拉（Marcello Ventura）、跨黨派友台小組主席羅塔（Ivan Rota），以及皮埃蒙特大區議會衛生及社會福利政策委員會副主席瓦雷（Daniele Valle）等。智庫、警界、台僑商界、學界、媒體也到場同慶。

酒會由台灣旅義青年音樂家演唱台義兩國國歌揭幕。林讚南致詞表示，台灣近年與義大利北部政府機構、企業、大學及公民社會建立穩固關係，雙方合作重要基礎是對民主價值的共同信念。

林讚南指出，副總統蕭美琴日前應歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）邀請，出席文托泰內島（Ventotene）活動時強調，即使是小國也有權利讓世界聽見自己的聲音，歐洲正是台灣實現這項願景的重要夥伴。外交部長林佳龍今年6月率企業代表團訪問米蘭，也期盼將雙方交流轉化為具體合作成果。

談及台灣國際參與，林讚南表示，中國不當詮釋聯合國大會第2758號決議，使台灣持續被排除於聯合國及其專門機構之外，但民主台灣並不孤單。他感謝倫巴底及皮埃蒙特大區議員去年與今年組團訪台，倫巴底大區議會在議員訪台後，通過支持台灣國際參與的友台動議案，並成立跨黨派友台小組。

錢益友致詞表示，今年是他第5度訪台，並率領10名跨黨派國會議員同行，台灣不僅在全球經濟發展中扮演關鍵角色，也是民主國家的代表；台義在經貿與文化領域的交流日益密切，雙方更是建立在共同價值上的夥伴。

文杜拉表示，兩度訪台讓他見證台灣經濟與高科技發展，城市、人文及青年教育也值得台義深化交流合作。羅塔則說，訪台後深刻感受到雙方共享民主價值，期待未來攜手合作、共同成長。

活動現場以台義國旗及展示立牌呈現台灣國情與雙邊交流成果，並播放國慶影片「國家的相簿」，台灣音樂家表演望春風、永遠的故鄉等知名台灣組曲。米蘭與威尼托地區僑團、義大利台商會也出席，與賓客一同品嚐鹹酥雞、刈包等台灣美食及噶瑪蘭威士忌，現場呈現濃濃的台灣的台灣味。

與會嘉賓舉杯慶祝，分享國旗與雙十造型蛋糕，齊聲祝賀「台灣生日快樂」。中華航空及長榮航空並提供台北航線機票抽獎，為酒會增添熱鬧氣氛。