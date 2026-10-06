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賴總統之子遭中監控 美國務院：美保護個人免受侵害

中央社／ 華盛頓5日專電

一名女子遭美國當局逮捕，她被指控替中國政府在美監視總統賴清德之子賴廷與及其家人。美國國務院今天回覆中央社記者表示，美國致力保護在其境內的個人免受企圖恐嚇、騷擾、傷害或脅迫他人的外國政府和政權越權侵害。

美國聯邦檢察官辦公室第一助理檢察官艾賽利（Bill Essayli）在社群媒體X平台發文指出，34歲的張婉瑩（Wanying Zhang，音譯）昨天在洛杉磯國際機場（LAX）準備離境前往中國時，遭到聯邦調查局（FBI）拘留。

根據艾賽利說法，張婉瑩被指控是未登記的中國政府代理人，並在美國監視「一名台灣政府官員的近親」。

綜合外媒報導，張婉瑩涉嫌於去年前往賴廷與及其家人定居的西雅圖，並在中國官員指示下拍攝並傳送他們的「照片、影片與車牌資訊」。

針對這起事件，美國國務院一名發言人今天以背景方式回覆記者提問表示，美國致力捍衛國家主權、保障社區安全，並保護在其境內的個人免受企圖使人噤聲或恐嚇、騷擾、傷害、脅迫他人的外國政府和政權越權侵害。

FBI局長巴特爾（Kash Patel）今天在X發文寫道，中國政府涉嫌派遣一名代理人在美國本土對台灣總統的家人進行監視—包括拍攝照片、影片和記錄車牌號碼—隨後她試圖搭機返回上海，「這步棋可走錯了」。

巴特爾向外國敵對勢力喊話，「美國不是你們的遊樂場」，在美國總統川普（Donald Trump）領導下，聯邦調查局正全力追緝任何隱匿的國家安全威脅，「並將他們戴上手銬」。

總統府發言人郭雅慧稍早也表示，這是典型的跨國鎮壓，台灣對這類無視人權與各國主權，甚至是傷害主張自由民主人們或其家人的野蠻行徑，表達最嚴厲譴責。

美國務院 中監 美國

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