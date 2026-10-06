監視賴總統之子 陸女房仲在美被捕

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）四日在洛杉磯國際機場逮捕美籍華裔房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌接受中國大陸政府指示，監視台灣賴清德總統在美國的兒子賴廷與及其家人，拍攝賴廷與住家、車輛等資訊傳回大陸。張婉瑩被捕時正準備前往上海，登機前遭聯邦執法人員逮捕，被控未依法登記充當外國政府代理人。

局長警告外國敵對勢力

ＦＢＩ局長巴特爾四日在社群平台Ｘ發文，讚賞這次逮捕行動，並警告外國敵對勢力，「美國不再是可以安心進行間諜活動的地方」。他表示：「涉嫌在美國領土替中華人民共和國監視一名外國領袖家人，然後還想搭機返回上海？門都沒有。ＦＢＩ將追查任何危害美國國家安全的威脅，不論他們躲在哪裡，都會將其繩之以法。」

根據ＦＢＩ洛杉磯反情報小組成員向聯邦法院提出的刑事起訴書，卅四歲的張婉瑩（Wanying Heather Zhang）與一名同夥，涉嫌於二○二五年九月前往華盛頓州西雅圖，監視一名台灣高層的官員家屬，拍攝住家、車輛及車牌等資訊。

拍攝住家座車回報資訊

公開訴狀並未點名遭監視者身分，但美國媒體引述執法人士消息指出，目標就是賴清德長子賴廷與及其家人；ＦＢＩ之後也在社群平台Ｘ發文，直接點名張婉瑩涉嫌監視賴清德的「兒子及其家人，包括拍攝其住家、車輛，並將相關資訊回報給中華人民共和國方面的聯絡人」。

賴廷與卅多歲，是一名工程師，目前任職荷蘭跨國電子企業飛利浦，與妻子陳筱依育有一名在美國出生的幼子。他二○一二年取得凱斯西儲大學電機工程學士學位，之後取得約翰霍普金斯大學生物工程碩士以及華盛頓大學生物工程博士學位。

ＦＢＩ特別探員霍特在三日提出的刑事起訴書中指出，若中國希望在未來可能發生的衝突中取得對台灣總統施壓的籌碼，掌握台灣高階官員近親所在地，以及住家、車輛等照片，可能具有情報價值。

美籍華裔房地產經紀人張婉瑩（圖）被控替北京政府監視賴清德總統的兒子賴廷與，四日在洛杉磯國際機場被美國聯邦調查局逮捕。圖／截自@USAttyEssayli 的 X

起訴書並稱，張婉瑩至少與二名疑似任職北京政府的人士保持聯繫，並曾多次在大陸與相關人士碰面。她二○二五年六月透過北京國際關係學院一名同學，認識其中一名大陸官員。

張婉瑩涉嫌透過微信回報進度，包括傳送目標住家影片、車輛及車牌資訊。相關訊息是ＦＢＩ取得搜索令後，從她的iCloud帳戶及微信通訊紀錄取得。

張婉瑩住在加州爾灣，是房地產經紀人，任職於JC Pacific Capital Inc.，丈夫丁艾德（Edric Ding，譯音）在同家公司任職。ＣＢＳ四日聯繫時，他僅表示「我目前什麼都不知道」，拒絕進一步評論。張婉瑩將於五日在洛杉磯聯邦法院首次出庭。

陸稱間諜指控誇大其詞

大陸外交部一名發言人在北京對美國ＮＢＣ新聞網表示，他們並不了解此事，並稱「中國一貫反對誇大其詞的『中國從事間諜活動』指控，這些指控是對中國的誹謗和抹黑」。

ＣＢＳ指出，過去美國多次查獲中方人員在美國監視、騷擾大陸異議人士與民運人士，美國司法部近年多次起訴涉嫌替北京政府祕密從事情報、監控及抓捕異議者的「獵狐行動」人士。