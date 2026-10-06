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海巡水砲驅離陸漁船 卓揆：不得不為

聯合報／ 記者李奕昕、大陸中心／綜合報導
海巡署雲林艦1日對違法在東沙下錨的陸籍漁船射水砲驅離。 記者林保光／翻攝
海巡署雲林艦1日對違法在東沙下錨的陸籍漁船射水砲驅離。 記者林保光／翻攝

陸籍「金鯊」號漁船一日侵闖我東沙島水域，海巡署雲林艦連續廣播驅離三次無效後，以水砲將其驅離。大陸環球時報就此發文聲稱「民進黨當局危險驅離大陸漁船，挑釁必須付出應有代價」。

行政院長卓榮泰昨天表示，不會主動強力驅趕，但對方不為所動，發射水砲是「不得不為」，如侵犯我國主權，執法人員要保衛國家安全。他表示，雲林艦大副廣播回應，堅定講出代表國家的話，值得肯定。

海巡署表示，一日下午三時，雲林艦於東沙島東方廿七浬（限制水域內八浬）發現陸籍「粵惠東漁七五○六六」及「金鯊」漁船違法下錨，雲林艦依法廣播驅離，「粵」船起錨航離，但「金」船拒不起錨。雲林艦在連續廣播驅離三次無效後，距「金」船二百公尺以水砲向上空噴水卅秒後，再靠近向駕艙噴水九十秒，「金」船隨後航離。

海巡署並指，一日晚間八時許，雲林艦應「金」船要求，以小艇提供卅五份熱食給「金」船人員食用，隨即展開拖帶，並全程戒護。

海巡 卓揆 陸籍 東沙島 驅離 主權

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