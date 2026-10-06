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徐佳青 再爆攜兒假冒官員「周遊列國」

聯合報／ 記者林銘翰陳熙文／台北報導

僑委會委員長徐佳青近期爭議不斷，民眾黨立法院黨團昨天再度踢爆，徐任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子隨行出訪，甚至讓丈夫唐博偉私用駐美代表處公務車，民眾黨團要求徐佳青即刻停職，僑委會、外交部政風單位應啟動調查，並且依法究責。

民眾黨團昨天舉行「想環遊世界嗎？媽媽帶你去」記者會，當場播放一段僑界人士的爆料錄音檔。根據該人士說法，徐佳青讓唐博偉駕駛駐美代表處公務車，接送兒子從華府跨州到紐約；此外，徐佳青過去任職僑委會副委員長期間，更把未成年的兒子包裝成「攝影官」到歐洲多國出差，並接受當地代表處的招待。

民眾黨團幹事長洪毓祥表示，徐佳青假借國家機密考察進行親子旅遊，姑且不論僑委會委員長的固定薪資，短短四年就請領四二○萬元日支費。

洪毓祥指出，二○二二年徐佳青任職僑委會副委員長，就帶著兒子周遊列國，甚至把未成年的兒子包裝成攝影官，但僑委會根本就沒攝影官編制，已違反刑法第一五八條僭行公務員職權罪，「長期把國家的錢當成家庭福利」。

民眾黨團副總召陳昭姿指出，比對徐佳青兒子社群貼文，發現「媽媽去哪出國，兒子就在哪」，二○二四年至少四次行程重疊，涵蓋加拿大溫哥華、美國紐約、匹茲堡及巴西聖保羅等，甚至還利用出差時間搭機到巴西古里提巴看水豚。

僑委會澄清，公務行程皆依法申報且核實執行，絕無濫用公帑圖利私人情事；僑委會海外駐外人員及公務車輛的調派，亦均符合相關作業規定。

徐佳青 僑委會 陳昭姿

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