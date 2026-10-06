聽新聞
0:00 / 0:00

監控賴總統之子 總統府批跨國鎮壓 陸委會將修法反制

聯合報／ 記者周佑政陳熙文林銘翰劉懿萱黃婉婷張鈺琪／台北報導

美國司法單位破獲中國大陸涉對賴清德總統兒子進行非法監控，總統府發言人郭雅慧昨表示，這是典型的跨國鎮壓，我國對於這類無視人權與各國主權，目的在打壓、威脅、甚至是傷害主張自由民主人們或其家人的野蠻行徑，表達最嚴厲譴責。

陸委會昨也表示，中共指示在地協力者的跟拍行為，在美國涉及聯邦重罪。但如果發生在台灣，卻無法可罰，顯示台灣面對多元的跨國鎮壓手段缺乏完整的反制法律，對此政府已積極研修反滲透法，盼社會各界予以重視及支持。

陸委會指出，中共針對台灣進行的跨國（境）鎮壓人數至少已達一二六人、一四○人次。但未說明國人遭跨境鎮壓細節。

外交部表示，為加強保護我國人在海外安全，外交部將秉持預防、保護、反制三面向原則，持續與美國在內所有民主友盟國家密切合作。

民進黨中國部除發聲譴責，也正告北京當局，若真心主張兩岸交流，就應立即停止跨國鎮壓與對台灣人民的威脅。

國民黨立委賴士葆表示，通常總統的家人在國外都有會人保護，既然賴總統兒子在美國，就依照美國法律依法行政。

民眾黨團總召陳清龍說，跨境監控他國元首的家人，都是粗暴、傷害自由民主的行為，絕對不能被容忍。

陸委會 修法 中共

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴總統親屬在美遭中共監控 陸委會揭：跨境鎮壓至少126人

陸特工監視賴清德總統長子 總統府嚴厲譴責：典型跨國鎮壓

賴總統之子遭中國女子監視 陸委會：積極研修反滲透法

賴總統之子遭中國女子監視 外交部籲國際譴責跨國鎮壓

相關新聞

監視賴總統之子 陸女房仲在美被捕

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）四日在洛杉磯國際機場逮捕美籍華裔房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌接受中國大陸政府指示，監視台灣賴清德總統在美國的兒子賴廷與及其家人，拍攝賴廷與住家、車輛等資訊傳回大陸。張婉瑩被捕時正準備前往上海，登機前遭聯邦執法人員逮捕，被控未依法登記充當外國政府代理人。

老同學牽線 張婉瑩接中國任務 監視「一棟房子」

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）調查發現，美籍華裔房仲張婉瑩涉嫌替北京政府監視台灣賴清德總統兒子賴廷與，她至少與兩名疑似大陸官員保持聯繫。根據刑事訴狀，她與其中一人的關係可追溯至求學時期，之後並在大陸多次會面。

張婉瑩車內放倒座椅隱蔽 拍攝賴廷與返家

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）公開刑事訴狀，揭露美籍華裔房仲張婉瑩涉嫌接受中國大陸政府人士指示，在華盛頓州西雅圖監視台灣賴清德總統的兒子賴廷與及其家人，並將住家、車輛等資訊回傳中方細節。

總統之子遭監控 當外國代理人 美最高判10年

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）四日逮捕美籍華裔房仲張婉瑩，指控她未依登記在美國境內充當外國政府代理人；張婉瑩五日首度出庭。依美國法律，張婉瑩最高可能面臨十年徒刑，法院還可另外判處罰金。

總統之子遭監控 元首家屬長居國外 依法原則不維安

賴總統之子疑遭大陸特工監控，外界好奇，對於長居海外的元首家屬，我國政府有無特別保護措施？國安局在昨晚截稿前，未回應媒體提問。但回顧往例，前總統陳水扁任內，兒子陳致中在美留學，特勤中心曾經派員赴美，引發「陪讀團」爭議。

徐佳青 再爆攜兒假冒官員「周遊列國」

僑委會委員長徐佳青近期爭議不斷，民眾黨立法院黨團昨天再度踢爆，徐任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子隨行出訪，甚至讓丈夫唐博偉私用駐美代表處公務車，民眾黨團要求徐佳青即刻停職，僑委會、外交部政風單位應啟動調查，並且依法究責。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。