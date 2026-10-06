監控賴總統之子 總統府批跨國鎮壓 陸委會將修法反制

美國司法單位破獲中國大陸涉對賴清德總統兒子進行非法監控，總統府發言人郭雅慧昨表示，這是典型的跨國鎮壓，我國對於這類無視人權與各國主權，目的在打壓、威脅、甚至是傷害主張自由民主人們或其家人的野蠻行徑，表達最嚴厲譴責。

陸委會昨也表示，中共指示在地協力者的跟拍行為，在美國涉及聯邦重罪。但如果發生在台灣，卻無法可罰，顯示台灣面對多元的跨國鎮壓手段缺乏完整的反制法律，對此政府已積極研修反滲透法，盼社會各界予以重視及支持。

陸委會指出，中共針對台灣進行的跨國（境）鎮壓人數至少已達一二六人、一四○人次。但未說明國人遭跨境鎮壓細節。

外交部表示，為加強保護我國人在海外安全，外交部將秉持預防、保護、反制三面向原則，持續與美國在內所有民主友盟國家密切合作。

民進黨中國部除發聲譴責，也正告北京當局，若真心主張兩岸交流，就應立即停止跨國鎮壓與對台灣人民的威脅。

國民黨立委賴士葆表示，通常總統的家人在國外都有會人保護，既然賴總統兒子在美國，就依照美國法律依法行政。

民眾黨團總召陳清龍說，跨境監控他國元首的家人，都是粗暴、傷害自由民主的行為，絕對不能被容忍。