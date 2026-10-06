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總統之子遭監控 元首家屬長居國外 依法原則不維安

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
張婉瑩涉嫌受中國大陸政府指示，監視賴清德總統（右二）長子賴廷與（右三）及家人，圖為二○一八年賴廷與婚宴。聯合報系資料照
張婉瑩涉嫌受中國大陸政府指示，監視賴清德總統（右二）長子賴廷與（右三）及家人，圖為二○一八年賴廷與婚宴。聯合報系資料照

賴總統之子疑遭大陸特工監控，外界好奇，對於長居海外的元首家屬，我國政府有無特別保護措施？國安局在昨晚截稿前，未回應媒體提問。但回顧往例，前總統陳水扁任內，兒子陳致中在美留學，特勤中心曾經派員赴美，引發「陪讀團」爭議。

前總統馬英九上任後，女兒馬唯中、馬元中主動表示不需隨扈；此後，「特種勤務條例」完成立法、二○一二年起施行，明訂元首親屬在國外時，原則不予維護。

陳致中在父親陳水扁擔任總統期間赴美留學。二○○六年，媒體報導特勤中心派人員赴美「陪讀」，代號「欣安專案」。國安局對此宣稱，依據「國家安全局特種勤務實施辦法」，陳致中可以申請海外隨扈，但本人婉拒，並無派人赴美陪讀。

後來政黨輪替，多家媒體都報導，陳致中先前在美國留學時，負責其安全維護的官員，一路陪同從加州到紐約，並且升任組長；隨著陳致中二○○七年返台，這位官員也奉調返局服務。

二○○八年三月，馬英九當選總統，「準第一家庭」的維安工作啟動。馬唯中、馬元中當時都在美國求學。國安局一度替她們派遣駕駛，但被兩人推辭。後來，馬政府推動特勤條例立法，明訂保護範圍限於總統的配偶與直系一親等親屬，並且如果人在中華民國自由地區以外，原則不予維護。

依據二○一二年一月公告生效的「特種勤務條例」第五條規定，特勤安全維護對象包括總統本人、配偶、一親等直系血親；但如果該家屬長期人在中華民國自由地區以外，原則是不予安全維護，只有出現危安顧慮時，才可以由國安局長核定提供保護。

其中，特種勤務安全維護也不必然等於從台灣派整組特勤人員貼身跟隨，實務上可能依據所在國法律、外交條件及威脅程度，採取不同方式。

在特勤條例立法之前，國安局是依據行政命令等級的「國家安全局特種勤務實施辦法」實施特勤保護，範圍是「總統、副總統與其家屬」，並沒有精確定義。

維安 陳水扁 陳致中

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