總統之子遭監控 當外國代理人 美最高判10年

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）四日逮捕美籍華裔房仲張婉瑩，指控她未依登記在美國境內充當外國政府代理人；張婉瑩五日首度出庭。依美國法律，張婉瑩最高可能面臨十年徒刑，法院還可另外判處罰金。

美國法律規定，「外國政府代理人」定義為同意在美國境內接受外國政府或官員指揮或控制而行動的人。

美國司法部過去曾多次起訴涉嫌替北京政府從事秘密情報、監控及「獵狐行動」的人士。美國司法部指出，大陸所謂「獵狐行動」旨在追捕海外對立人士，將其帶回大陸。

過去美國司法案件也曾涉及北京對海外異議人士的監控。二○二四年，在紐約倡導民主的著名學者兼作家王書君，因祕密為北京從事間諜工作而被定罪。美國司法部指控他提供情報給大陸國家安全部，並滲透紐約華人民運團體。

二○二三年，美國有兩人因涉嫌經營非法中國海外警察站而在曼哈頓遭逮捕。

此外，加州阿凱迪亞市前市長王愛琳今年五月認罪，承認充當北京政府非法代理人。她被控依大陸官員指示行動，包括協助散布對北京當局有利的文章。