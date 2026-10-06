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張婉瑩車內放倒座椅隱蔽 拍攝賴廷與返家

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）公開刑事訴狀，揭露美籍華裔房仲張婉瑩涉嫌接受中國大陸政府人士指示，在華盛頓西雅圖監視台灣賴清德總統的兒子賴廷與及其家人，並將住家、車輛等資訊回傳中方細節。

ＦＢＩ調查發現，張婉瑩在任務前曾多次與相關人士在大陸碰面。她去年一月曾與「中國官員一」見面；六月底又在長沙與另一名「中國官員二」碰面，對方此前曾提到有一件關於「美國一棟房子」的事；八月二十一日，她再赴杭州與「中國官員二」見面。ＦＢＩ研判，監視賴廷與在西雅圖住家的任務就是在這段期間交付。

ＦＢＩ取得的鄰居監視器畫面顯示，兩人九月一日下午約四時五十分抵達，直到約六時被害人及家人、包括孩童陸續返家後，才立刻拿起疑似手機的物品拍攝。「一號人士」拍照時，張婉瑩還一度將座椅往後放倒，疑似避免被發現。她同時透過微信向「中國官員二」即時回報「看到他了」、「我正在錄影」，並傳送二組登記在被害人名下的車牌號碼；之後雙方似乎還進行一次語音通話。

張婉瑩當天另傳出一段約十六秒的住家影片，畫面中可聽見「一號人士」說，「到了，就是這棟房子」，她則回應「對」。中國官員二收到後，立即以三個「讚」表情回覆。之後對方再索取房屋照片時，張婉瑩則進一步描述，住家門口停有二輛車、掛著一面美國國旗。

ＦＢＩ探員在訴狀中指出，整趟行動帶有多項情報工作特徵，包括短時間往返不同機場、只租車數小時便歸還，以及從車內監視目標。九月八日，張婉瑩還特別叮嚀一號人士，西雅圖照片「不要用微信或簡訊傳出，一定要用AirDrop」，並稱「我要把照片傳回去，他要我今天傳回去」。ＦＢＩ認為，張婉瑩口中的「他」就是中國官員二，而改用AirDrop是為降低風險以免留下可被追查的紀錄。

西雅圖 華盛頓 長沙

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