老同學牽線 張婉瑩接中國任務 監視「一棟房子」

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）調查發現，美籍華裔房仲張婉瑩涉嫌替北京政府監視台灣賴清德總統兒子賴廷與，她至少與兩名疑似大陸官員保持聯繫。根據刑事訴狀，她與其中一人的關係可追溯至求學時期，之後並在大陸多次會面。

卅四歲的張婉瑩目前居住加州爾灣。她畢業於北京國際關係學院，ＦＢＩ指該校與大陸國家安全部關係密切。她在南加州大學獲得公共行政碩士，隨後留在美國從事房地產經紀人，曾在洛杉磯及鄰近郡縣完成一百卅筆房屋買賣。

訴狀指出，張婉瑩至少與兩名疑似大陸官員保持聯繫，其中一人是她的同學。兩人於二○一四年畢業後仍持續往來。二○二二年，張婉瑩曾透過微信詢問對方「是在部裡哪個局」，ＦＢＩ據此認為，她知道對方在北京政府任職。

監視畫面顯示，張婉瑩（左）與一號人士在西雅圖的赫茲租車公司租車，準備前往跟監。圖／截自FBI訴狀

二○二五年，張婉瑩與相關人士在中國多次碰面。訴狀指出，她在同年六月經由北京國際關係學院同學認識另一名大陸官員，並在前往大陸期間於長沙一處私人包廂與對方會面。ＦＢＩ指稱，這次會面期間，張婉瑩接受一項與「美國一棟房子」有關的任務。到了八月，張婉瑩再次前往杭州與這名人士見面。ＦＢＩ研判，她在這段期間接受前往西雅圖監視目標的安排。

去年八月廿六日，張婉瑩向對方表示當周會在洛杉磯處理工作，隔周可能前往西雅圖，對方回覆「好的，辛苦了」。九月一日，張婉瑩搭機前往西雅圖，登機前還透過訊息告知即將出發，並傳送登機證照片。抵達後她與同夥租車前往目標住處附近，進行監視及拍攝。

賴廷與鄰居的監視畫面顯示，張婉瑩與一號人士在賴住處外等候，見賴一家返回時，立刻拿起疑似手機的物品拍攝。圖／截自FBI訴狀

ＦＢＩ在訴狀指出，為推進對台目標，北京除了強化軍事能力，也採取超出一般外交、經濟與安全活動範疇的脅迫手段，意在削弱台灣抵抗中國的意志。

探員分析，若台海爆發衝突，中方一旦掌握台灣高層官員近親所在地、住家與車輛照片等資訊，可能藉此取得對台灣總統施壓的籌碼。訴狀同時指出，這些監視所得，對張婉瑩及其同夥並無明顯商業或個人利益，更加深ＦＢＩ懷疑她受中國政府指示行動。

訴狀未明確指出此案是由ＦＢＩ主動監控得知，或是由被害人察覺有異報案後再由當局查獲。但從訴狀透露的細節判斷，核心證據並非來自當事人的警覺，而是美國執法單位的技術攔截，包括取得住處附近監視器拍到張婉瑩在賴廷與住宅外偷拍，及ＦＢＩ搜查張婉瑩的iCloud帳戶及扣押的微信通訊紀錄。