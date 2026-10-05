「社區中心」掀論戰 愛滋防治老將莊苹：台灣連海洛因成癮者都不贊成

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈柏洋近期就毒品防制、減害政策等議題引發社會討論。投入愛滋病防治宣導與病患關懷20多年，獲得「醫療奉獻獎」肯定，已從北市聯醫昆明院區退休的莊苹在臉書表示，選戰討論毒品議題讓社群一陣忙亂，她當然也有想法，畢竟當年也曾為減害計劃忙碌一場，就還是說說這兩天的心得吧。

莊苹說，現在的每一個發言都覺得以發言者的立場都沒有錯，只是大家講的都不是同一件事，而解釋的人理解的也不是同一件事，就是變成了政治事件，大家各自表述而已。

以她而言，看了這些言論的解釋是：

一開始講的「社區中心」應該指的是可以提供海洛因施打，並有醫療專業人員在一旁協助進行安全的施打的地方。這是國外存在的政策，而且只能用在海洛因上，不能廣泛的講「毒品」，因為除了海洛因，這樣提供毒品施用，都會增加藥物成癮的人數。而在國內，並沒有這樣的中心。

減害計畫早期，她參加過相關的研究計畫，針對這個議題找過一群海洛因個案進行焦點團體。結果是，在台灣連海洛因成癮者都不同意成立這樣的中心，他們表示：「如果可以合法施打，就更不會想戒了。」而且，以國內目前反毒的氛圍，她也不相信有機會設立。所以，政治人物若表示嚴正抵制，也沒有什麼不對之處。

美沙冬的政策，也沒什麼值得再說的，反正大家都知道是為了什麼，只是當年有人含了藥跑出去再吐出來給別人，也有人會想要把口服藥打進去，這都違法，畢竟它是二級管制藥也是二級毒品，沒有處方或施用方式不對，就會被當成毒品看了。

至於清潔針具交換，也一直都是為了減害，希望不因為共用針具造成感染。但打藥本身是違法的，所有人都知道，以至於警察很自然的想在美沙冬執行點或針具販賣機周圍抓用藥的人。要不是當年推動減害計劃時警政署全力配合，發文通令全國警察不能在執行點周邊抓人，這個計畫根本走不下去。

還記得當時警察在昆明附近轉，我們的個案會跑上來跟美沙冬的護理師反應，我們嗆辣的護理師就會下樓去關切，問警察在這裡做什麼，警察也會和善跟護理師說：「我們不會抓人啦，但請你們跟個案說，來喝藥時車子不要亂停。」

所以給針是一回事，打毒品是一回事，針是依減害原則給的，打藥被抓到了還是違法，這是兩碼子事，喝了醫師開的美沙冬、拿了合法的針具去打違法的藥，被抓了不會有任何豁免，也一點都沒錯。只是警察也被明令告知，不能因為個案身上有清潔的針具，就視為個案施用毒品的唯一依據。所以身上只有針，沒被抓到用藥，也不會有事的。

至於查夜店，本就該依法行政，民眾若有違法就處理違法，沒違法警察不得越權，若因為一些莫名其妙的刻板印象就侵犯民眾休閒的權利，當然也應該被嚴正譴責。

在這個節骨眼上，候選人不管講什麼都一定有人罵，看著許多社群朋友被搞得生氣憤怒，但一來說話的候選人可能根本就沒搞懂，二來他們可能過兩天就全忘了，三來可能過一陣子後發現他們與對手根本是同樣的立場。

總之，社群的朋友們努力防治愛滋、協助藥癮者、維護同志人權都是勞苦功高，足以名垂青史的。自古公道自在人心，希望大家的心情別被政治人物耍得團團轉就好喲。

反正退休的自在貓兒傲笑紅塵，就單純趴在高牆上，隨意的講講貓話就好。莊苹更於文末標註，「選戰好可怕」。

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