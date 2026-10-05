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德國代表：西德當年若須棄民主接受專制 統一不會實現

中央社／ 台北5日電

德國慶祝統一36周年，德國代表狄嘉信今天表示，中國常說曾支持德國統一，因此要求德國支持中國統一，但若當年西德須放棄民主制度、接受共產專制，那德國統一將永不會實現；國安會秘書長吳釗燮則說，台灣經驗證明民主經得起考驗。

德國在台協會今天在台北舉辦「德國統一紀念日酒會」，由狄嘉信（Karsten Tietz）主持，外交部政務次長吳志中、環境部長彭啓明、國防部情報參謀次長室次長謝日升中將及多國駐台代表出席。

狄嘉信致詞時表示，今天與德國在台協會25年來最大的團隊一起慶祝國慶；這是德台關係日益蓬勃的重要表徵，儘管在德國聯邦政府精簡8%人力之際，德國在台協會在德國駐外機構裡，唯一以史無前例的速度增加人力。「因為推動與台灣的關係，符合德國的國家利益」，而非聽從其他國家的意願。

德國今年統一36周年，狄嘉信說，中國常常提醒自己曾支持德國統一，因此強烈要求德國支持中國統一，但如同德國總理所言，「這不能相提並論」。民主自由是當年東德人民的心之所向、民主選擇，沒有暴力、侵略、脅迫，「如果西德必須放棄民主制度、接受共產專制，那麼德國統一將永不會實現」。

狄嘉信進一步指出，1990年和平民主改革的振奮時刻蔓延東歐，德國犯了一個錯誤，現在正在修正。德國曾相信歐洲能永遠和平，因此忽視了國防與韌性，如今要用每年GDP的5%來重建兩者。

「德國不再試圖姑息侵略者」，狄嘉信強調，很自豪德國是烏克蘭最大的支持者，並且歐洲與印太夥伴，包括台灣，聯合支持烏克蘭，因為烏克蘭戰敗，世界將變得更危險。如果威權政體清楚表明侵略企圖，就像希特勒襲擊歐洲前做的、普丁攻擊烏克蘭前做的、伊朗派哈瑪斯侵略以色列之前做的，「我們最好相信他們是認真的」。

歐盟提議讓加拿大成為首位「準會員」，狄嘉信特別向加拿大駐台代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）致意說，「深感驕傲能夠有你和我們一起」。

吳釗燮致詞時則說，台灣與德國都處在面對威權擴張的最前線。即使面對長期且持續的壓力，台灣人民仍始終堅持民主與自由；台灣歷經一次次革命、一代代傳承的民主經驗，證明民主可以在社會中扎根、深化，更能經得起考驗。

吳釗燮說，40年前，德國與台灣的人民曾各自為民主的未來而努力。今天，台灣與德國有機會站在一起，共同守護民主、彼此學習，為社會建立韌性，這是前人奮力爭取的成果，也是要留給後世的珍貴資產。

德國在台協會今年特別邀請台北市立交響樂團演出，除了演奏德國國歌，也罕見在非邦交國國慶演奏中華民國國歌，以及3首古典樂曲。

德國 統一 德國在台協會

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