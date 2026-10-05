徐佳青遭控濫用公務資源 僑委會：絕無濫用公帑圖利私人情事

民眾黨立法院黨團今指控僑委會委員長徐佳青，曾在任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪僑委會活動，還曾讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車。僑委會澄清，稱公務行程皆依法申報且核實執行，絕無濫用公帑圖利私人情事。

民眾黨團今舉行記者會，現場播放僑界人士的爆料錄音檔，據該人士指出，徐佳青讓唐博偉駕駛駐美代表處公務車，接送兒子從華府跨州到紐約全家相聚，而徐在任職僑委會副委員長期間，更把未成年的兒子包裝成「攝影官」到歐洲多國出差，且接受當地代表處的招待。

僑委會發出新聞稿澄清，指服務海外僑民是僑委會的核心職責，公務行程皆依法申報且核實執行，費用核銷亦悉數依規定審查，絕無濫用公帑圖利私人情事。

僑委會表示，徐佳青率團或前往海外視察、出席僑界重大活動，均屬合法履行公務職責的必要行程，所有出訪計畫、人員配置及預算動支，皆依據「國外出差旅費報支要點」及相關預算法規核實辦理，各項經費申報核銷均受審計機關嚴格監督，並無違法或不實之處。

僑委會也說，僑委會海外駐外人員及公務車輛的調派，亦均符合相關作業規定，使用範圍僅限公務行程，無任何私用或溢領情事。

針對民眾黨團指控僑委會在僑生與僑青培訓預算暴增4.33億元，僑商經濟業務預算卻是不增反減，僑委會則稱這與事實不符，並表示，僑生與僑青培訓預算增加，是由於在學人數逐年疊加甚多，並同步持續強化海外僑校經營與教學量能、提升華裔青年華語文能力及留用海外人才所致。