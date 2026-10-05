賴總統盼台史相互支持 為世界和平發展貢獻力量

賴清德總統今天接受史瓦帝尼王國新任駐台特命全權大使庫涅內呈遞到任國書時表示，台史情誼經得起時間考驗，也經得起國際局勢的變化，希望與史瓦帝尼持續攜手合作，相互支持，共同為世界和平與永續發展貢獻力量。

賴總統今天下午在總統府接受庫涅內（VulindlelaKunene）呈遞到任國書。總統致詞時說，先要代表中華民國政府以及台灣人民，熱烈歡迎庫涅內來台履新，今年是台史建交58週年，兩國的情誼經得起時間考驗，也經得起國際局勢的變化。

總統表示，台史雖然相隔萬里，但關係緊密，始終真誠相待，每當面對挑戰，總是堅定地站在一起。

他指出，今年5月率團前往史瓦帝尼進行國是訪問，受到史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世、王母及史瓦帝尼政府的熱情接待，他要再次表達最誠摯的感謝，而他也非常期待國王近日將訪問台灣，持續深化兩國的交流，為雙方合作注入新動能。

總統說，未來在榮邦計畫架構下，台灣將持續與史瓦帝尼推動台灣產業創新園區等重要計畫，協助培育產業人才，提升產業發展能量，創造更多就業以及投資機會。

他表示，台灣會在農業、醫療、教育、經貿，以及科技等領域持續深化兩國夥伴關係，讓雙方人民增進情誼，共享成果。

總統指出，面對快速變動的國際情勢以及各項全球性挑戰，台灣希望與史瓦帝尼持續攜手合作、相互支持，共同為世界和平與永續發展貢獻力量，也期待一起努力，讓台灣、史瓦帝尼情誼歷久彌新，為人民創造更多福祉。

庫涅內透過翻譯表示，他深知未來接觸的人絕對不是陌生人，而是一群值得信任的摯友，台史關係的歷久彌新至關重要，但是更重要的是兩國邦誼所能帶來的成果。

庫涅內提到，像是在台灣的支持下，電力已經普及到史國各個角落，深刻地改變史國家庭的日常，讓孩子可以在天黑之後安心學習、協助在地小商家發展，更是為過去缺乏穩定電力的社區，帶來嶄新可能，這是台史深厚情誼深耕基層、造福民眾的最佳見證。

庫涅內表示，史瓦帝尼將繼續支持台灣有意義地參與國際組織及相關機制，讓台灣的經驗可以持續貢獻以及造福全人類，這不僅是友誼的表現，更是基於公平、包容以及有效國際合作的實際需求所採取的原則立場。