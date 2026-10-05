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賴總統之子遭中國女子監視 外交部籲國際譴責跨國鎮壓

中央社／ 台北5日電

中國涉嫌在美國對賴清德總統家人進行非法監控，外交部今天嚴正譴責中國的跨國鎮壓行徑，呼籲國際社會同聲譴責與共同反制，並強調將持續與民主友盟密切合作，加強情報共享與安全防護機制。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述執法人士披露，聯邦調查局（FBI）4日在洛杉磯國際機場逮捕一名涉扮中國間諜的女子，此女據稱曾監視在美的台灣總統賴清德之子賴廷與。

外交部下午透過新聞稿表示，有關中國各種侵犯人權、違反國際法理與危害各國主權的跨國鎮壓行徑，予以嚴正譴責，並呼籲國際社會同聲譴責與共同反制。

外交部強調，為加強保護台灣民眾在海外安全，將秉持「預防」、「保護」、「反制」3面向原則，持續與美國在內所有民主友盟國家密切合作，加強情報共享與安全防護機制，共同打擊跨國違法威脅行為，堅定捍衛自由、民主與人權的普世價值。

外交部表示，對於美國司法及執法單位迅速採取行動、維護人權與保障在美台灣民眾安全，表達由衷感謝。

外交部 賴總統 間諜

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