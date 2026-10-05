影／白委爆徐佳青讓兒子藉攝影官名義出訪 籲政風單位調查

台灣民眾黨團日前揭露僑委會委員長徐佳青違法攜子登上軍事管制區的東沙島，民眾黨立委洪毓祥、陳昭姿與黨團主任陳智菡今天舉行記者會，再批徐佳青任職僑委會期間，多次讓兒子隨行出訪活動，以及領公帑假借出國名義探親與看球賽，要求徐佳青應該辭職，政風單位也要儘速調查。

洪毓祥表示，徐佳青假借國家機密考察之名，實則出國探親與家庭旅遊，徐佳青薪水不算，出國的日支費一年就93萬，4年就有420萬，連駐外人員也看不下去，利用駐外人員去接待全家親子旅遊，甚至違法用公務車出遊及探親，並播放變音後的錄音檔，駐外人員也都看不下去，政風單位應儘速調查。

陳智菡表示，徐佳青任職僑委會期間出國48次、累計536天，旅費高達2383萬元，另外也有領日支費約420萬元，有爆料者說多次出訪有兒子同行、使用公務資源，徐佳青不僅在2022年訪問德、法時，將當時十多歲的兒子以「攝影官」名義列入訪團，其子在2024年的社群貼文顯示，2024年有四次行蹤與徐佳青出差地點重疊，僑界也反應徐佳青經常赴紐約與家人相會、涉違規使用公務車。