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再爆徐佳青讓愛子假冒「攝影官」出訪 民眾黨團：立刻停職、依法究責

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
僑委會委員長徐佳青。聯合報系資料照
僑委會委員長徐佳青。聯合報系資料照

僑委會委員長徐佳青近期爭議不斷，民眾黨立法院黨團今天再度踢爆，徐佳青任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子隨行以「攝影官」名義出訪僑委會活動，甚至讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車，民眾黨團要求徐佳青即刻停職，僑委會、外交部政風單位啟動調查，並且依法究責。

民眾黨團今天舉行「想環遊世界嗎？媽媽帶你去」記者會，當場播放一段僑界人士的爆料錄音檔。根據該名人士說法，徐佳青讓唐博偉駕駛駐美代表處公務車，接送兒子從華府跨州到紐約全家相聚，而過去任職僑委會副委員長期間，更把未成年的兒子包裝成「攝影官」到歐洲多國出差，並且接受當地代表處的招待。

民眾黨團幹事長洪毓祥表示，以前有一句廣告台詞叫做「喜歡嗎？爸爸買給你」，套用在徐佳青及其兒子身上，這句廣告台詞就變成「喜歡玩嗎？媽媽帶你去」，徐佳青假借國家機密考察實則親子旅遊，姑且不論僑委會委員長的固定薪資，光是短短4年就請領420萬元差旅日支費。

洪毓祥指出，2022年徐佳青任職僑委會副委員長，當時就開始帶著兒子周遊列國，甚至還把未成年的兒子包裝成「攝影官」，然而僑委會根本就沒有攝影官的編制，早已違反刑法第158條僭行公務員職權罪，得處3年以下、拘役或1萬5000元以下罰鍰。

洪毓祥說，只要是僑委會、外交部舉辦的宴會活動，通常都有嚴格的名額限制，然而徐佳青帶著兒子參加這些活動，時任駐德國代表謝志偉似乎也見怪不怪，整起事件恐怕有嚴重的貪瀆問題，包括外交部、檢調單位都應該好好徹查，「長期把國家私利當成家庭福利，罪大惡極。」

民眾黨團副總召陳昭姿指出，民眾黨團比對徐佳青兒子的社群貼文，光是2024年就有至少4次行程重疊，地點涵蓋加拿大溫哥華、美國紐約、美國匹茲堡及巴西聖保羅等，甚至還利用出差時間搭機到巴西佩尼亞看水豚。

陳昭姿說，駐美代表處的公務車屬於外交部管轄，徐佳青縱容唐博偉跨州駕車到紐約，而我國駐美代表處竟然也配合，這已經不是個人的圖利或貪瀆問題，也不是單純的政務官私德問題，而是一起嚴重的台美外交事件。

陳昭姿表示，根據116年度中央政府總預算，僑委會在僑生與僑青培訓預算暴增4.33億元，反觀僑商經濟業務卻是不增反減，然而前項在前一年度只有用不到8億元，如今竟然需要編列兩倍預算，「我們想要問賴政府，請問到底是要補助誰？補助更多徐佳青兒子出國看水豚嗎？」

陳昭姿說，面對全美台灣同鄉聯誼會發布聲明，徐佳青事後竟然將其當作耳邊風，未來審查明年度中央政府總預算，民眾黨團當然會有相關作為。

徐佳青 出訪 民眾黨團 僑委會 外交部

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