蔣萬安批不副署 卓榮泰酸：我親自主持道安、食安、治安會議

行政院長卓榮泰、海委會主委管碧玲、法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳、最高檢察署代理檢察總長徐錫祥及海巡署長張忠龍等人，今天下午共同出席海巡署偵防分署基隆查緝隊舉行的「緝獲大宗毒品成果記者會」，公布近期重大毒品查緝成果。

基隆查緝隊今年6月3日凌晨在新北市瑞芳區一處停車場查獲大批毒品，毛重約815公斤，包括第二級毒品乾燥大麻花、安非他命，以及第三級毒品愷他命及不明粉末等，估計市價約16.18億元，為海巡署近10年來查獲最大宗大麻案件。

海巡署指出，這起案件共查獲78大袋、合計1309包的第二級毒品乾燥大麻花，重766.09公斤；另查獲2大袋、40包第二級毒品安非他命，重43.25公斤，以及2大袋、5包第三級毒品愷他命及混合式毒品，重5.34公斤。全案依違反「毒品危害防制條例」移送台灣基隆地方檢察署偵辦。

卓榮泰等人出席記者會前，面對媒體詢問台北市長蔣萬安上午針對「不副署」、沈伯洋毒品論述及「班班喝鮮乳」等議題的反擊，卓榮泰反酸表示，「道安會議、食安會議、治安會議，我都有主持。」隨後未再接受採訪，直接步入會場。

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行政院院長卓榮泰（右三起）、海委會主委管碧玲、內政部長劉世芳，下午出席記者會。卓榮泰會前表示「道安會議、食安會議、治安會議，我都有主持」，隨後繞過麥克風架不接受採訪。記者蘇健忠／攝影