溫哥華多場雙十國慶活動 加拿大政要僑胞同賀

加拿大溫哥華一連3天舉辦多場115年中華民國國慶活動，駐溫哥華辦事處上週五在溫哥華市中心酒店主辦的盛大晚宴聚集400位政商學僑界參與；週末則有兩場國慶體育活動，僑胞們在汗水和笑聲中共享國慶歡樂。

在溫哥華費爾蒙海濱酒店（Fairmont WaterfrontHotel）的115年中華民國國慶酒會冠蓋雲集，加拿大眾議員古柏（Michael Cooper）、眾議員麥考利（KellyMcCauley）、眾議員詹森（Tamara Jansen）、眾議員關慧貞（Jenny Kwan）以及加拿大前國貿部長法斯特（Ed Fast）到場參與，還有多位卑詩省和市級官員也親臨現場，齊聲祝賀台灣。

加拿大眾議員們上台致詞時，均肯定台灣是自由民主世界和全球經貿科技的典範。

在台灣享有高知名度的「拼字哥」眾議員古柏說，中國持續對台灣發出軍事威脅，又以各種手法企圖破壞加拿大民主體制，加拿大和台灣要攜手反對中國威權。他並支持台灣有意義參與聯合國相關組織。

麥考利和法斯特都讚揚台灣的經貿實力，稱加拿大正積極拓展貿易多元化，應該要儘速與台灣簽訂「貿易合作架構協議」（TCFA）。

長期捍衛人權民主的關慧貞則呼籲，加拿大應加強與台灣合作對抗中國政治滲透與跨國鎮壓。詹森和其他省市官員都讚揚台灣社群對加拿大的貢獻。

駐溫哥華辦事處處長劉立欣在致詞中重申北京扭曲聯合國大會第2758號決議，以此打壓台灣國際地位。她說，中華人民共和國從未統治過台灣一天，台灣透過實踐「國民主權」向世界證明台灣是台灣人的台灣，是主權獨立的國家，絕對不是「中國台灣」。

劉立欣並說，加拿大邁向貿易多元化之際，深化台加經濟關係非常關鍵。「台灣在人工智慧及科技領域的優勢，吸引了越來越多加拿大企業與台灣企業合作，正如輝達創辦人黃仁勳所言：『台灣是AI革命的核心』，希望加拿大能儘快落實簽署台加貿易合作架構協議，台灣將為加拿大的供應鏈韌性和創新科技提供更穩固的基石。」

酒會現場充滿來自台灣的音樂和美食，打動了眾人的胃和心。

有僑胞說：「能聽到台灣原聲童聲合唱團的天籟之音，讓我非常感動。」還有僑胞說：「刈包、珍珠奶茶是永遠懷念的好滋味，謝謝辦事處的國慶活動，讓我們感受到家鄉的溫暖。」還有人說：「台灣尚勇，是我們的驕傲。」

卑詩省台灣商會昨天則舉辦「國慶全民運動會」，邀請不同族裔和不同年齡的人一起慶祝。商會會長朱彥綺說：「運動沒有年齡與語言的距離，從孩子、年輕人到長輩，每個人都可以找到參與的位置，可以輕鬆地向不熟悉台灣的朋友們介紹台灣。」

大溫哥華台灣菁英協會今天則舉辦「國慶盃匹克球賽」，百餘人在球場廝殺、揮拍同樂。菁英協會共同主席張建宏說：「大家一起揮灑汗水，用健康活力方式慶祝國慶，一起為榮譽而戰，感覺真的很好。」

駐溫哥華辦事處僑務組長郭淑貞稱讚僑胞們創意、自信與活力滿分，「謝謝他們透過體育活動，讓台灣與世界同頻搏動」。