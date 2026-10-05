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賴總統之子遭中國女子監視 陸委會：積極研修反滲透法

中央社／ 台北5日電

中共涉嫌在美國對總統賴清德家人進行非法監控，陸委會今天對其跨國鎮壓行為嚴厲譴責，並指這類事件目前若發生在台灣缺乏反制法律，對此政府已積極研修反滲透法，盼社會各界予以重視及支持。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述執法人士披露，聯邦調查局（FBI）4日在洛杉磯國際機場逮捕一名涉扮中國間諜的女子，此女據稱曾監視在美的台灣總統賴清德之子賴廷與。

大陸委員會今天透過新聞稿表示，對於中共透過人員監控、蒐集賴總統親屬資訊的行為，政府予以嚴厲譴責。

根據陸委會資訊，中共在世界各地持續採行跨國鎮壓行為，其中，針對台灣進行的跨國（境）鎮壓人數至少已達126人、140人次。

陸委會說明，以本案為例，中共指示在地協力者的跟拍行為，在美國涉及聯邦重罪；但如果發生在台灣卻無法可罰，顯示台灣面對多元的跨國鎮壓手段缺乏完整的反制法律，對此政府已積極研修反滲透法，盼社會各界予以重視及支持。

陸委會強調，中共不斷威脅當事人及家屬安危，其目的不僅僅是針對台灣的元首或官員，而是對所有台灣人進行拙劣的集體威嚇，製造寒蟬效應。台灣人堅決反對到底。

反滲透法 陸委會 賴總統

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