賴清德長子疑在美遭跟監 賴清德低調家庭風格再引外界關注

美國聯邦調查局（FBI）近日於洛杉磯國際機場逮捕一名住在加州爾灣（Irvine）、34歲的華人女性房地產經紀人張婉瑩，指控其涉嫌接受中國政府指派，監視中華民國總統賴清德旅居美國的長子賴廷與及其家人。此案迅速登上國際媒體焦點，也讓向來極具神秘色彩的賴清德家庭背景再度受到各界注目。

賴清德從政多年，其家庭作風向來以低調著稱。妻子吳玫如鮮少出現在鏡頭前，她原任職於台電台南營業處，因賴任台南市長，她特別請調到台電高雄營業處工作，在不同縣市避免工作困擾，2018年申請退休，才搬到時任行政院長賴清德的官邸兩人同住。

賴清德兩名兒子賴廷與、賴廷彥亦極少公開露面，直到2011年賴清德與夫人共同出席長子賴廷與自成功大學電機系畢業的畢業典禮時，長子的容貌才首次正式曝光。

賴廷與在成大電機系畢業後赴美深造，並取得電機博士學位。他過去受訪時曾透露，父親雖然曾建議「當醫師不錯」，但他不喜看到內臟且擔心醫療診斷壓力，因此選擇電機領域。他更直言看見父親每天早出晚歸「從政很累」，明確表示自己「不會考慮從政」。

賴廷與當時受訪說，其實父親從小到大都有參加他的畢業典禮，他從台南附小畢業時，父親還頒發「熱心服務」獎狀給他。「我把父親當作自己的榜樣！」賴廷與說，當年爸爸在美國哈佛大學念書時，他看到爸爸從早坐到晚，一直在看書，很有毅力。

賴廷與於2018年跟同樣留學美國來自台灣的妻子陳筱依，在台南晶英酒店低調舉辦婚宴，僅席開6桌邀請至親好友。這場婚禮僅邀請親朋好友，席開6桌，並未張揚，相當低調。

相較於長子，次子賴廷彥更為低調。賴廷彥大學專攻生物化學，據了解，2016年畢業於美國加州大學柏克萊分校，後續亦曾赴美攻讀生化研究所。他在台灣依法服完替代役後曾於美國任職，但近年已返台工作。

據熟悉賴家的人士表示，賴清德的妻兒行事十分低調、單純，看到人也會很有禮貌叫「叔叔、阿姨」，謙虛有禮。

2020年3月底，賴廷與在美喜得一子，賴清德當時透過視訊喜迎金孫、晉升為阿公。 當時準副總統賴清德晉升當阿公，賴清德的舅舅、基隆慶安宮主委童永向外透露說，賴清德有打電話給他，告訴他「我做阿公啊」，大家都真歡喜。現任基隆市議會議長童子瑋是賴清德姪子，此次獲民進黨提名參選基隆市長。

賴清德過去受訪時曾表示，對於孩子的生涯規劃與人生大事，向來尊重他們自己的想法與選擇。如今長子在美生活疑遭跟監案件躍上新聞版面，讓人再次窺見這位國家元首一貫保護家人、力求低調的家庭哲學。

賴清德（左）與妻子吳玫如（右）於2011年出席長子賴廷與（中）在成大的畢業典禮。聯合報系資料照