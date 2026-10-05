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影／卓榮泰批蔣「三不」 蔣萬安細數反問：誰比較不誠懇？
台北市長蔣萬安上午視察衛生局檢驗科實驗室，強調台北市全力提升查驗能力，每年可查驗1000件。會前受訪，針對行政院長卓榮泰批台北市長蔣萬安「不誠懇、不認真、不真實」，稱「四年萬安演習要結束了」，蔣萬安用三對比來回擊卓榮泰的「三不」。
台北市長蔣萬安表示，「對比不副署、不執行，來否決多數民意的卓榮泰，誰比較不誠懇？」，「對比今天不願意承認過去主張在社區中心發放毒品的沈伯洋，誰比較不真實？」，「對比不願意去解決冷鏈配送問題，就直接宣布停止班班喝鮮奶這樣政策的卓榮泰，誰比較不認真？」。
蔣隨後重砲轟賴清德總統、卓榮泰，表示如果施政、治國能用攻擊蔣萬安一半的心力，今天苯駢芘毒油不會查不出結果；今天少子化問題不會越來越嚴重；今天高房價不會10年都沒有辦法解決；也不會無法蓋出當時承諾的13萬戶的社宅。
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