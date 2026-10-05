醫界連署譴責蔣萬安汙名化毒品防治 黃國昌酸：沒有基本識讀能力嗎？

年底地方選舉進入倒數，台北市長選戰掀起反毒攻防戰。面對醫界連署譴責台北市長蔣萬安，民眾黨主席黃國昌今天表示，現在就是在比誰的喇叭比較大聲，然後把別人沒有講話的話「塞到別人嘴巴裡面」，難道這些醫界大老連基本的識讀能力都沒有嗎？

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媒體報導，醫師杜承哲前天在臉書發起「醫藥專業連署譴責國民黨污名化毒品防治專業與針具發放作業」連署活動，反對蔣萬安汙名化毒品防治專業及針具發放作業。截至昨晚9時30分，總共有7357人加入連署，其中除了醫界人士以外，還包括學生、教育工作者及一般民眾。

黃國昌今天接受網路節目「誰來早餐」專訪，針對杜承哲等人發起網路連署，他說現在就是在比誰的喇叭比較大聲，然後把別人沒有講話的話「塞到別人嘴巴裡面」，這就是民進黨過去幾年慣用的手法，蔣萬安沒有並沒有汙名化美沙冬療法，基本上只是反對在社區發放毒品。

「兩件完全不同的事情，這些醫界大老連基本的識讀能力都沒有嗎？」黃國昌表示，多數民眾平常生活都很忙碌，從早到晚忙了一整天的工作，家裡還有長輩跟小孩要照顧，大家都只想要好好過生活、回到家好好休息。

談及綠營重兵集結台北市長選戰，黃國昌則說，自己沒有特別關注台北市長選舉，因為蔣萬安的選情相對比較穩定，而且對方也沒有希望民眾黨幫忙，「基本上就是把自己的事情做好，如果人家有開口需要幫忙，我們能做的都盡量去做」，而他現在比較關心台北市議員選舉。

面對主持人朱凱翔詢問，如何看待「洋流」掀起熱帶氣旋？黃國昌表示，自己沒有特別花時間在此事，因為一天只有24個小時，蔣萬安應該都有掌握相關狀況，「有時候當你不是主將，就不要在那邊指點江山、出太多餿主意，主將有他們的戰法跟節奏，尊重就好了。」

黃國昌說，新北市長選舉同樣也是如此，民眾黨全力支持國民黨新北市長參選人李四川，但是從來不會過問對方的選舉策略跟方式，「有時候川伯會問我，我會提出看法跟建議，但是在落實層面要怎麼做，其實一個競選總部人多嘴雜，最後還是要主將拍板，做一個最後定調。」

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