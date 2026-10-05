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綠議員送「甘蔗」暗酸蔣萬安 陳其邁笑稱會帶走並好好珍惜

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員黃文益贈送一根甘蔗給市長陳其邁，這份特別的禮物讓現場人員全都咧嘴燦笑。記者徐白櫻／攝影
高雄市議員黃文益贈送一根甘蔗給市長陳其邁，這份特別的禮物讓現場人員全都咧嘴燦笑。記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁與台北市長蔣萬安近日常有議題交鋒，日前蔣萬安發生「甘蔗」事件引發討論，高雄市議員黃文益今日也在議會贈送一根甘蔗給陳其邁，除祝福節節高升之外，也叮囑市長不要忘了帶走。陳其邁說，非常感謝議會不分黨派議員給予的指導，他會好好珍惜議員所送的禮物。

台北市長蔣萬安日前出席宮廟活動，隨行人員誤將廟方致贈象徵祝福的甘蔗遺留在路邊，引發政治風波。

高雄市議員黃文益正式總質詢之前，特別挑選一根很漂亮的甘蔗給陳其邁當畢業禮物。黃文益說，這份禮物除感謝市長六年付出，也祝福市長卸任後節節高升，但他只提出一個請求，「要記得帶回去市政府，別留在這裡」。

陳其邁笑著收下甘蔗，並叮嚀幕僚要收好。陳其邁事後受訪表示，黃文益的點子很多，大家五花八門，在這甘蔗之後，不知道其他人會送上什麼，總之非常感謝議員的好意。

陳其邁說，市長六年即將到任，他非常感謝議會不分黨派議員給予很多指導，當然也包括禮物，「我都會好好的珍惜」。

除黃文益之外，近期議會總質詢，民進黨市議員鄭孟洳也送一架紙飛機給陳其邁，希望陳其邁卸任後往高處發展，別忘記繼續照顧高雄。

陳其邁 甘蔗 議員

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