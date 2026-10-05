同志酒吧警爆言語歧視惹議 蔣萬安下令檢討：我非常抱歉

台北市西門町BDSM同志酒吧日前遭警持搜索票查緝，因警發現店內有人裸露身體，另有使用過的保險套等，認為涉妨害風化，但因有員警在現場疑歧視言語，反遭痛斥戒嚴。台北市長蔣萬安今受訪表示，發生造成個別歧視事件，「我表達非常遺憾，對於被影響的人，我也非常抱歉」。

蔣說，過程當中，執法的過程如果有不當，當然就必須要嚴加的檢討，他已經要求警察局以及局長，除了針對這個個案依規定來處置，也必須要加強整個警紀的宣導，避免接下來有任何人民保母帶頭發生歧視的狀況。

蔣萬安今天上午視察衛生局檢驗科實驗室量能及人力，媒體問及北市警搜索同志酒吧執法過程，是否有言語歧視惹議？蔣萬安說，其實他昨天也有媒體問到，也有說明，「不論是什麼年齡、性別、性傾向、身分族群或認同，都是我們共同要守護、享有相同權利的台北人」。

蔣說，所以他和台北隊一直努力的目標，就是要確保每一個人，都感受到安全，彼此尊重。所以日前發生警察持搜索票執行公權力時候，發生造成了個別歧視的事件，這件事情讓他表達非常的遺憾，「對於被影響的人我也非常抱歉，那過程當中，執法的過程，如果有不當，當然就必須要嚴加的檢討。」

媒體也追問，對於說出羞辱言論的員警，只有記一隻申誡可以接受？蔣萬安說，台北市當然一直是多元包容、友善城市，他再次強調，這一次警方在行公權力過程發生不當的事情，他表達他的態度跟立場，非常遺憾，以及對被影響的朋友感到很抱歉。他也要求警察局長、警察局，嚴格的來檢討這件事情，並且依規定來就這個個案做出對應的處置，當然還有很多包括懲戒宣導，以及絕對不能再發生這種警察在執法過程發生歧視的事情。

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