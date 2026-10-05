陸特工監視賴清德總統長子 總統府嚴厲譴責：典型跨國鎮壓

美國司法單位破獲中國大陸涉嫌對賴清得總統家人進行非法監控，總統府發言人郭雅慧今天表示，這是典型的跨國鎮壓，我國對於這類無視人權與各國主權，目的在打壓、威脅，甚至是傷害主張自由民主人們或其家人的野蠻行徑，表達最嚴厲譴責，這樣的行為在文明世界不應被容忍。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美國聯邦調查局（FBI）4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩（Wanying Heather Zhang，譯音），她涉嫌受中國大陸政府指示，監視賴清德總統人在美國的兒子賴廷與及其家人，並拍攝住家、車輛等資訊。

郭雅慧表示，感謝美國司法單位對於我國人的協助與保護，台灣也將持續與美國在內所有民主友盟合作，共同打擊這類跨國鎮壓的非法行為。