華府僑社國慶升旗 俞大㵢：鳳凰城辦事處將揭牌拓展服務版圖

華府僑社今天舉行國慶升旗典禮，駐美代表俞大㵢指出，即將揭牌的駐鳳凰城辦事處展現台灣持續擴展版圖，這不光是為台積電，當地約有3萬僑民有需要提供服務。至於川習會後美國對台軍售進度，他強調持續進行中。

華府僑社「美京中華會館」在會館附近舉行慶祝中華民國115年國慶升旗典禮，會館主席徐腕佑、駐美代表俞大㵢夫婦、副代表姜森及僑界人士等出席。典禮升起兩國國旗，並在室內舉行舞獅及切蛋糕等慶祝活動。

台灣駐鳳凰城辦事處近日將舉行揭牌儀式，俞大㵢在活動後受訪表示，這是台灣在美第14個單位，展現持續擴展版圖，尤其台積電在亞利桑那有重要投資。這不光是為台積電，據瞭解現在當地約有3萬僑民，有需要提供國民與僑民服務，還有許多台灣產業陸續在亞利桑那落腳，所以有必要成立第14個單位。

至於川習會後美國對台軍售進度，俞大㵢強調，美國依據台灣關係法、六項保證與台灣面臨的威脅，對台提供適量與適當軍售及服務，持續進行中，包括去年底美國總統川普（Donald Trump）向國會通知110億美元相當龐大的軍售。

他說：「就如同美國專家提過，這不是會不會的問題，而是什麼時候的問題。」

俞大㵢向僑胞指出，面對中共對台文攻武嚇，飛機船隻圍繞台灣，以認知作戰想從內部顛覆台灣穩定與安全，要團結才能面對這些威脅。在台灣除了國人之外，也要與理念相近國家像美國，努力維護自由民主。