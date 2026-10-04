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經貿連結夥伴情誼 駐多倫多辦事處舉辦國慶酒會

中央社／ 溫哥華3日專電

多倫多經濟文化辦事處舉辦國慶酒會，今年酒會以「經貿連結夥伴情誼，共同價值奠定未來」為主軸，彰顯台灣強大的經貿和科技實力，加國政商學界及僑界代表逾400人出席同慶，充分展現台加兩國堅實的夥伴關係。

國慶酒會昨天在市中心Fairmont Royal York飯店大宴會廳盛大登場。為彰顯經貿與科技連結，今年特邀集駐地三大台灣科技代表企業：華碩電腦、宏碁、微星科技，偕同生技大廠保瑞藥業、台灣華語文學習中心及多倫多台灣貿易中心設置主題展攤。

多倫多辦事處處長梁毅鵬向眾人表示，近年台灣展現驚人的經濟韌性，上年度經濟成長率高達8.76%，今年更有望突破11%，係全球少數維持穩定成長之強健經濟體。台灣股市市值躍升全球第4大，在民主與自由的共同價值基石上，台加兩國的經貿合作無疑深具無限的戰略與發展潛力。

加拿大安大略省商會（Ontario Chamber ofCommerce）總裁兼執行長提許（Daniel Tisch）讚揚台灣是民主及科技創新的燈塔，是安省及加拿大最佳經貿夥伴。

酒會另一大亮點為台南市副市長趙卿惠親自率領市府團隊出席，於現場推廣台南在地優質農特產品，包括鳳梨酥、冰烤地瓜、鳳梨乾、麻豆文旦、鹽水日曬乾麵等。

趙卿惠說，台南不僅是臺灣的「文化首都」，更擁有南部科學園區強大的科技實力。「半導體等高科技產業賦予了台灣立足世界的『硬實力』；然而，深厚的文化內涵，才是讓全球深刻感受到台灣『溫暖與偉大』的核心所在。」

今年出版新書「受台灣啟發：為何支持台灣對全球民主至關重要」（Inspired by Taiwan: Why SupportingTaiwan Matters for Global Democracy）的加拿大著名科技律師塔卡奇（George Takach），與現場嘉賓分享他對台灣的親身觀察和體驗，稱台灣有最堅韌的兩把利劍：頂尖科技和成熟民主，「支持台灣」絕對符合加拿大及全球民主國家的核心利益。

多倫多大學蒙克全球事務與公共政策學院「全球台灣研究計劃」的菁英師生也出席酒會，台灣研究計劃主任范克高林（Victor Falkenheim）稱此計劃讓台加兩國青年領袖深度交流，透過政治、經貿、科技等多領域合作，為台加兩國的世代友好奠定更深厚的情誼。

與會貴賓一致認為，台灣和加拿大具有共同價值觀、產業結構具互補性，加拿大正推動的「貿易多元化政策」，台灣是最佳的夥伴。

國慶 多倫多 經貿

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